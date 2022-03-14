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***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2022 09:00
***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [FROTO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla iş ortaklığımız Ford Otosan A.Ş.'ne satışı konusu da değerlendirilmektedir.
MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenmektedir.
Koç Topluluğu olarak yatırıma katılıp katılmama kararı ile sermaye dağılımı, yatırım, ve işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek olup, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010193


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