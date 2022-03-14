***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 09:00
***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FROTO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla iş ortaklığımız Ford Otosan A.Ş.'ne satışı konusu da değerlendirilmektedir.
MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenmektedir.
Koç Topluluğu olarak yatırıma katılıp katılmama kararı ile sermaye dağılımı, yatırım, ve işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek olup, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010193
BIST
11:482.081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,74
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:4814,7305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0348
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:4816,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0381
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:48931,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,91
|Açılış
|: 931,42
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler11:46
|RAYSG
|11,78
|870.532
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.756.479
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|15.672.053
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.094.433
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|149.303.068
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.127.816
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|128.281.001
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,45
|10.444.726
|% -8,93
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|DURDO
|15,86
|3.432.179
|% -5,88
|
|THYAO
|26,70
|1.145.094.897
|% 1,06
|
|FROTO
|264,90
|730.554.164
|% 8,61
|
|SISE
|13,91
|630.257.994
|% 2,81
|
|PETKM
|8,35
|583.947.696
|% 2,58
|
|KRDMD
|14,98
|538.205.705
|% 0,27
|
|PETKM
|8,35
|583.947.696
|% 2,58
|
|ODAS
|1,58
|108.046.339
|% 3,95
|
|CEMAS
|1,14
|76.271.419
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,74
|210.576.632
|% 1,36
|
|ADESE
|0,70
|33.677.027
|% 2,94
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7221
|14,7320
|% -0,23
|
|Euro
|16,1340
|16,1661
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,1402
|19,2362
|% -0,26
|
|Frank
|15,6680
|15,7624
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9118
|3,9315
|% -0,31
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-15,62
|
|Altın Gr.
|932
|933
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,73
|
Seans Raporu
11:46
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866