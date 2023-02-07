***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 19:10
***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FROTO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2022, 09/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer verilen Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına, Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren münhasır ya da bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu (MoU) sonlandırılmıştır. 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmekte olup, bu kapsamda Ford ile birlikte LG Energy Solution Ltd. ile ortak yatırım imkanlarının araştırılması için ön değerlendirmeler yapılmakta olup, henüz bir karar alınmamıştır.
Konuyla ilgili önemli gelişmeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110886
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8372
En Düşük
18,7965
18:0520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2042
En Düşük
20,1288
18:051.134,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.134,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8148
|18,8372
|% 0,07
|
|Euro
|20,1729
|20,1955
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6013
|22,7147
|% 0,00
|
|Frank
|20,3428
|20,4654
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.690
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,00
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
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