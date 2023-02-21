***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FROTO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen batarya hücre üretimi yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler sonucunda, Ford Motor Company ("Ford"), LG Energy Solution, Ltd. ("LGES") ve Koç Holding A.Ş. arasında, Ford ve LGES tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu ("MoU") imzalanmıştır.MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime ilk etapta 2026 yılında başlanması ve yıllık 25 GW-saat kapasiteye ulaşılması planlanmakta olup, ikinci etap olarak 2029 yılında kapasitenin 20 GW saat artırılarak toplam 45 GW saate ulaşması yönünde çalışılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.Proje kapsamında üretilecek batarya hücrelerinin, iş ortaklığımız Ford Otosan tarafından yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması konusu değerlendirilmektedir.12 ay boyunca yürürlükte kalacak MoU kapsamında Ford tarafından, LGES ve Koç Holding'e Türkiye'de batarya hücre üretimi ile ilgili iş ortaklığı kurulması konusunda münhasırlık tanınmıştır.Koç Topluluğu olarak yatırıma katılıp katılmama kararı ile pay sahipliği yapısı, yatırım, işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek olup, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115697BIST