***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2023 19:00
***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FROTO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ("Ford") ve LG Energy Solution, Ltd. ("LGES") tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21.02.2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir. Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217137
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
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|Önceki Kapanış
|: 7.841
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7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0897
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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28,7390
En Düşük
28,4076
18:0530,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0580
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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31,0313
En Düşük
30,3321
18:051.780,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.780,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.778,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5487
|28,5529
|% 0,32
|
|Euro
|30,4740
|30,4981
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,7572
|34,9315
|% 0,24
|
|Frank
|31,4893
|31,6790
|% 0,37
|
|Riyal
|7,5889
|7,6270
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|845,28
|846,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,67
|979,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.939,33
|1.939,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem