***KCHOL* *GOODY* *LUKSK* *ULAS* *MERIT* *YBTAS* *YKBNK* *MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KCHOL******GOODY******LUKSK******ULAS******MERIT******YBTAS******YKBNK******MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler GOODY, KCHOL, LUKSK, MARKA, MERIT, ULAS, YBTAS, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***GOODY 1 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. E HİKMET ERDOĞAN 796,203GOODY 2 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. E ZELİHA GÜLBİN ERDOĞAN 446,017KCHOL 3 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E GALİP KADRİ TANYER 7,736LUKSK 4 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E OSMAN BAL 18,000MARKA 5 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E MUZAFFERHAN ÖZDEMİR 5.000,000MARKA 6 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ÖMER DİNÇ 333.000,000MERIT 7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E TÜLAY ÖZKAN 25,500ULAS 8 ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. PAZ. A.Ş. E CÜNEYT ULAŞ 200.000,000YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA YILMAZ 0,560YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA YILMAZ 0,932YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURDA BÜLBÜL 2,520YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURDA BÜLBÜL 4,200YKBNK 13 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E HİKMET ERDOĞAN 43.861,215YKBNK 14 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E ZELİHA GÜLBİN ERDOĞAN 27.835,252(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936788BIST