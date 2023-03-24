***KCHOL* *ISYAT* *AKCNS* *AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KCHOL******ISYAT******AKCNS******AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKCNS, AYGAZ, ISYAT, KCHOL27.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKCANSA AKCNS 1,3058439 1,1752595AYGAZ AYGAZ 1 0,9IS YAT. ORT. ISYAT 0,35 0,35KOC HOLDING KCHOL 1,733 1,5597Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127802BIST