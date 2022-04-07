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***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

07.04.2022 09:04
***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***KCHOL******KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [KCHOL, KLKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

KCHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,902 TL Teorik Fiyat: 38,898 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KLKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4347826 TL Teorik Fiyat: 18,635 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016718


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BIST En Aktif Hisseler10:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 121,20 304.091 % 9,98  
ATSYH 20,98 39.883 % 8,14  
DOAS 75,65 100.985.073 % 7,99  
KONKA 16,28 55.677.077 % 7,89  
ULUSE 177,50 14.454.763 % 7,12  
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10:20 Alış Satış %  
Dolar 14,7466 14,7498 % 0,30  
Euro 16,0855 16,1015 % 0,42  
Sterlin 19,2618 19,3584 % 0,49  
Frank 15,7573 15,8522 % 0,37  
Riyal 3,9188 3,9385 % 0,23  
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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 2,76  
Altın Gr. 912 912 1,85  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,05  
B. Petrol 103 103 1,70  
Seans Raporu 10:20
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