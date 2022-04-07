***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.04.2022 09:04
***KCHOL******KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KCHOL, KLKIM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,902 TL Teorik Fiyat: 38,898 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KLKIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4347826 TL Teorik Fiyat: 18,635 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016718
BIST
10:212.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 19,78
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:2114,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0449
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7508
En Düşük
14,7005
10:2116,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0679
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:21913,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 913,16
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
913,17
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:20
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|DOAS
|75,65
|100.985.073
|% 7,99
|
|KONKA
|16,28
|55.677.077
|% 7,89
|
|ULUSE
|177,50
|14.454.763
|% 7,12
|
|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|LUKSK
|58,50
|381.269
|% -4,10
|
|GZNMI
|40,18
|4.596.419
|% -3,78
|
|TUCLK
|13,73
|5.386.449
|% -2,42
|
|QNBFB
|35,14
|38.303
|% -2,23
|
|ASELS
|26,28
|496.525.043
|% 2,90
|
|THYAO
|34,66
|477.020.613
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,77
|331.660.178
|% 1,94
|
|SASA
|63,25
|326.394.070
|% 3,27
|
|PETKM
|10,11
|270.301.586
|% 0,30
|
|YKBNK
|4,24
|187.608.313
|% 1,68
|
|ODAS
|2,05
|89.890.701
|% -0,97
|
|HALKB
|5,17
|191.290.447
|% 4,44
|
|VAKBN
|3,78
|115.977.270
|% 1,89
|
|PETKM
|10,11
|270.301.586
|% 0,30
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7466
|14,7498
|% 0,30
|
|Euro
|16,0855
|16,1015
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2618
|19,3584
|% 0,49
|
|Frank
|15,7573
|15,8522
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9188
|3,9385
|% 0,23
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,76
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,70
|