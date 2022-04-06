***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.04.2022 16:51
***KCHOL******KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLKIM, KCHOL
07.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLKIM 0,4347826 0,3913043
KOC HOLDING KCHOL 0,902 0,8118
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016576
BIST
17:242.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,30
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:2414,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0345
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7475
En Düşük
14,7016
17:2416,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:24914,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,15
|Açılış
|: 913,99
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KONKA
|15,09
|145.988.608
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.350.070
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|172.650.579
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.799.347
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,70
|27.853.600
|% -7,97
|
|LIDER
|17,37
|282.299.874
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,38
|33.029.578
|% -6,30
|
|CEOEM
|11,22
|58.483.715
|% -5,56
|
|THYAO
|34,60
|4.186.671.418
|% 0,29
|
|PETKM
|9,95
|2.301.061.169
|% 2,05
|
|GARAN
|12,45
|1.861.242.882
|% -0,32
|
|ASELS
|25,66
|1.738.642.200
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,55
|1.557.022.600
|% -1,64
|
|ODAS
|2,06
|1.213.871.041
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|797.660.128
|% -0,77
|
|PETKM
|9,95
|2.301.061.169
|% 2,05
|
|KARSN
|5,75
|1.328.185.112
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,16
|928.793.300
|% -1,19
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7415
|14,7475
|% 0,23
|
|Euro
|16,0925
|16,1014
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2265
|19,3229
|% 0,16
|
|Frank
|15,7297
|15,8245
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% 0,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,46
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,47
|