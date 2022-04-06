Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

06.04.2022 16:51
***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***KCHOL******KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLKIM, KCHOL

07.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLKIM 0,4347826 0,3913043
KOC HOLDING KCHOL 0,902 0,8118


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016576


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:242.319
Değişim :  -0,31% |  -7,30
Açılış :  2.328  
Önceki Kapanış :  2.326  
En Yüksek
2.348 En Düşük
2.308
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 15,09 145.988.608 % 9,99  
DOAS 70,05 58.350.070 % 9,97  
AYGAZ 32,72 172.650.579 % 9,95  
PAGYO 11,27 3.839.312 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.540.115 % 9,95  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Dolar 14,7415 14,7475 % 0,23  
Euro 16,0925 16,1014 % 0,28  
Sterlin 19,2265 19,3229 % 0,16  
Frank 15,7297 15,8245 % -0,34  
Riyal 3,9190 3,9387 % 0,11  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 3,46  
Altın Gr. 915 915 4,31  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 0,12  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 0,12  
B. Petrol 106 106 -0,47  
Seans Raporu 17:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru