***KCHOL* *KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KCHOL******KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KLKIM, KCHOL07.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKALEKIM KIMYEVI MADDELER KLKIM 0,4347826 0,3913043KOC HOLDING KCHOL 0,902 0,8118Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016576BIST