***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2021 18:55
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909748
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9568
18:058,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4612
En Düşük
8,4367
18:05407,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,75
|Açılış
|: 407,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9568
|6,9619
|% -0,03
|
|Euro
|8,4392
|8,4501
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,6565
|9,7050
|% -0,61
|
|Frank
|7,7930
|7,8399
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,18
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında