***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2022 18:51
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001949
BIST
11:222.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,59
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.048
11:2213,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0290
|Açılış
|: 13,6100
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|Önceki Kapanış
|: 13,6170
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13,6259
En Düşük
13,5639
11:2215,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 15,4900
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|Önceki Kapanış
|: 15,4600
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15,5293
En Düşük
15,4100
11:22821,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,46
|Açılış
|: 821,95
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|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
822,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:22
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|10.289.047
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|5.516.345
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,07
|17.559.708
|% 9,50
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|908.014
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|42,38
|20.107.329
|% -7,87
|
|THYAO
|30,36
|1.547.870.690
|% 2,57
|
|TUPRS
|194,80
|485.454.498
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,01
|370.961.092
|% 1,18
|
|TAVHL
|40,70
|305.100.310
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,07
|254.016.323
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,07
|254.016.323
|% 1,50
|
|THYAO
|30,36
|1.547.870.690
|% 2,57
|
|EKGYO
|2,37
|76.075.616
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,01
|370.961.092
|% 1,18
|
|ISGYO
|5,45
|142.068.242
|% 1,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6182
|13,6259
|% 0,21
|
|Euro
|15,4880
|15,5035
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,4585
|18,5510
|% 0,17
|
|Frank
|14,7136
|14,8023
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6179
|3,6360
|% 0,16
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|11,81
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|
Seans Raporu
11:22
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11:37TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 131, 951 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 2, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 6, 990.00 milyon TL de
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11:36ERSU
Yüzde 6.05 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 644, 678 adet işlem
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Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 991 adet işlem
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11:33BMSCH
Yüzde 9.36 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 238, 352 adet işlem