***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 18:05
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023, 22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2023
Tescil Tarihi
10.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2023 - 10808
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 22.03.2023 tarihli genel kurul kararı 10.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135717
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0742
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.231,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.231,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2598
|19,2652
|% 0,15
|
|Euro
|20,8890
|20,9271
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7569
|23,8760
|% -0,23
|
|Frank
|21,0740
|21,2009
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.232
|-10,66
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.483
|8.565
|2,00
|
|Yarım
|4.143
|4.191
|1,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem