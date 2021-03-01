***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
01.03.2021 18:51
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, son olarak 2015 yılında güncellenen Koç Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın, Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914143
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.527
En Düşük
1.491
18:057,2941
En Yüksek
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|: -1,76%
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
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|: 412,30
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416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2941
|% -1,76
|
|Euro
|8,7735
|8,7874
|% -2,03
|
|Sterlin
|10,1102
|10,1609
|% -1,95
|
|Frank
|7,9327
|7,9805
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9378
|1,9475
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,56
|