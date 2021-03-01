***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından, son olarak 2015 yılında güncellenen Koç Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın, Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914143BIST