***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.05.2023 18:20
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklanan bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin bölünme işlemi için yapılacak Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154741
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3039
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0522,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,4576
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:051.285,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 28,65
|Açılış
|: 1.285,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,69
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3937
|20,3981
|% 1,52
|
|Euro
|21,9099
|21,9998
|% 1,98
|
|Sterlin
|25,2267
|25,3532
|% 1,80
|
|Frank
|22,4310
|22,5662
|% 1,24
|
|Riyal
|5,4226
|5,4498
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.287
|1.287
|30,14
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.396
|4.550
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.268
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem