***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.07.2023 19:16
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2023 tarihinde kamuya açıklanan bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi için hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben bölünme işlemi için yapılacak Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172780
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2182
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2508
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.655,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3368
|26,3421
|% 0,83
|
|Euro
|29,6109
|29,6190
|% 0,83
|
|Sterlin
|34,3494
|34,5217
|% 0,75
|
|Frank
|30,4930
|30,6767
|% 0,99
|
|Riyal
|7,0035
|7,0386
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,74
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,54
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.695
|10.933
|150,00
|
|Yarım
|5.348
|5.492
|75,00
|
|Çeyrek
|2.682
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|0,05
|
|B. Petrol
|78,49
|78,49
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK