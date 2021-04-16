***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 09:12
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/04/2021 15/04/2021 10310
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928677
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,0658
En Düşük
8,0020
18:059,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,6520
En Düşük
9,5724
18:05456,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,33
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
457,27
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0566
|8,0648
|% 0,72
|
|Euro
|9,6399
|9,6526
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,0449
|11,1003
|% 0,35
|
|Frank
|8,6983
|8,7507
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1400
|2,1507
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|0,37
|