***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
24.03.2024 17:46
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261738
BIST
'
18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0531,9679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0573
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,2735
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.229,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.229,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9534
|31,9679
|% -0,18
|
|Euro
|34,5287
|34,6025
|% -0,78
|
|Sterlin
|41,1241
|41,3303
|% -0,48
|
|Frank
|36,3941
|36,5765
|% 0,05
|
|Riyal
|8,7025
|8,7461
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|894,61
|899,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,74
|992,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,11
|2.165,61
|% 0,66
|