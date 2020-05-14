***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
14.05.2020 18:05
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 22 Mayıs 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 22/05/2020
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845037
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9505
18:057,5140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5056
18:05387,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,22
|Açılış
|: 387,46
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.359.893
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4655
|8,5080
|% -0,52
|
|Frank
|7,1280
|7,1709
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8464
|1,8557
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|14,98
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.532
|13,50
|
|Tam
|2.560
|2.598
|13,90
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,80
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,76
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,93
|
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