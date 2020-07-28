***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2020 19:26
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Ağustos 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 13/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862865
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0920
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1152
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05437,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,03
|Açılış
|: 437,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9892
|9,0342
|% 1,90
|
|Frank
|7,5612
|7,6068
|% 1,67
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|9,73
|
|Altın Gr.
|436
|436
|6,99
|
|Cumhuriyet
|2.852
|2.892
|64,80
|
|Tam
|2.938
|2.974
|66,70
|
|Yarım
|1.426
|1.451
|32,50
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,30
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
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