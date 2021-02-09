***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
09.02.2021 09:07
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarının 15 Şubat 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 15/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908507
BIST
10:041.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.536
10:047,0783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:048,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5617
En Düşük
8,5143
10:04419,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,71
|Açılış
|: 418,94
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|BOSSA
|20,70
|11.910.059
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0793
|7,0842
|% 0,16
|
|Euro
|8,5526
|8,5631
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% 0,24
|
|Frank
|7,8661
|7,9135
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8817
|1,8911
|% 0,03
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,73
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,22
|61,22
|0,52
|