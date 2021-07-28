***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2021 08:40
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952167
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5685
En Düşük
8,5457
18:0510,1193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1417
En Düşük
10,1043
18:05496,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,56
|Açılış
|: 496,71
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
497,41
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5534
|8,5544
|% -0,05
|
|Euro
|10,1031
|10,1193
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8283
|11,8876
|% -0,13
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2739
|2,2854
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|6,45
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,83
|0,02
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|