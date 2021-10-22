***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
22.10.2021 08:45
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 05/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971789
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0191
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5420
En Düşük
9,4804
18:0511,0822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1103
En Düşük
11,0404
18:05546,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,55
|Açılış
|: 546,77
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,14
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5162
|9,5229
|% 0,24
|
|Euro
|11,0696
|11,0775
|% -0,02
|
|Sterlin
|13,0660
|13,1315
|% -0,10
|
|Frank
|10,3131
|10,3752
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5262
|2,5389
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,63
|
|Altın Gr.
|546
|546
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,72
|