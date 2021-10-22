***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2021 30/09/2021 05/11/2021Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971789BIST