***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
27.04.2022 09:14
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 9 Mayıs 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024134
BIST
10:012.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,69
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.423
10:0114,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
10:0115,7348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7248
10:01903,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,51
|Açılış
|: 903,85
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:01
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|OZKGY
|9,70
|37.525.905
|% 100,00
|
|MARTI
|1,85
|240.772
|% 58,12
|
|ACSEL
|45,52
|694.544
|% 5,57
|
|METUR
|3,84
|96.000
|% 2,67
|
|CASA
|115,00
|204.204
|% -1,46
|
|TMSN
|19,81
|59.176.983
|% -0,90
|
|KOZAA
|29,94
|1.456.641
|% -0,53
|
|KLKIM
|20,72
|48.133
|% -0,48
|
|DOKTA
|28,90
|899.893
|% -0,34
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|EREGL
|33,08
|2.014.444.433
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% 0,00
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% 0,00
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.671.153.420
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8070
|14,8107
|% 0,08
|
|Euro
|15,7248
|15,7348
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,5666
|18,6597
|% 0,10
|
|Frank
|15,2971
|15,3893
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9357
|3,9554
|% 0,08
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-7,56
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,86
|