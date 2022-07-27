***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
27.07.2022 09:18
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 16 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 16/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047933
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
0
En Düşük
0
18:0517,8744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
18:05988,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,24
|Açılış
|: 988,21
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|24,10
|42.070.355
|% 1,38
|
|OSMEN
|23,84
|2.188.451
|% 0,40
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|31.540.782
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,01
|212.511.995
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|31.540.782
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,01
|212.511.995
|% 0,00
|
|TKFEN
|24,84
|294.572.495
|% 0,00
|
|TGSAS
|13,84
|3.452.133
|% 0,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|1.221.449.838
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,71
|1.061.122.075
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,35
|186.639.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8726
|17,8744
|% 0,09
|
|Euro
|18,1150
|18,1331
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,4792
|21,5869
|% 0,29
|
|Frank
|18,5065
|18,6180
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7427
|4,7664
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,28
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,24
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.654
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,52
|