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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

20.10.2022 09:28
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Açıklama

       Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 04/11/2022
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073014


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GOLTS 98,80 59.493.063 % 0,20  
GOODY 14,41 47.075.619 % 0,00  
GENTS 5,84 16.671.828 % 0,00  
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Euro 18,2035 18,2292 % 0,31  
Sterlin 20,8035 20,9078 % 0,20  
Frank 18,4198 18,5308 % 0,09  
Riyal 4,9310 4,9557 % 0,14  
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Altın Ons 1.630 1.630 0,36  
Altın Gr. 974 975 2,14  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.632 6.723 10,00  
Yarım 3.232 3.287 5,00  
Çeyrek 1.619 1.644 2,00  
Gümüş.Ons 18,41 18,44 -0,04  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 -0,01  
B. Petrol 92,95 92,95 0,54  
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