***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
20.10.2022 09:28
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 04/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073014
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
0
En Düşük
0
18:0518,5924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
18:0518,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
18:05973,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 973,58
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 100,00
|
|GOLTS
|98,80
|59.493.063
|% 0,20
|
|GOODY
|14,41
|47.075.619
|% 0,00
|
|GENTS
|5,84
|16.671.828
|% 0,00
|
|EREGL
|29,74
|1.653.168.719
|% 0,00
|
|ADEL
|37,80
|30.918.590
|% 0,00
|
|ADESE
|1,13
|156.451.586
|% 0,00
|
|AGYO
|6,61
|59.306.580
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|128.491.902
|% 0,00
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 0,00
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 0,00
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 0,00
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5976
|% 0,01
|
|Euro
|18,2035
|18,2292
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8035
|20,9078
|% 0,20
|
|Frank
|18,4198
|18,5308
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,36
|
|Altın Gr.
|974
|975
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.632
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.232
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem