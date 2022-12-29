***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
29.12.2022 18:17
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 10 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 10/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091231
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0600
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,1200
En Düşük
20,0200
18:051.093,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.093,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7153
|18,7256
|% 0,08
|
|Euro
|20,1000
|20,1100
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4587
|22,5713
|% 0,17
|
|Frank
|20,1559
|20,2773
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.373
|7.434
|44,00
|
|Yarım
|3.570
|3.633
|15,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,28
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında