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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

29.09.2023 18:25
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 26 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 26/10/2023
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198315


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ISYAT 11,66 68.929.221 % 10,00  
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
LINK 108,90 92.254.317 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
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Sterlin 33,3202 33,4873 % -0,00  
Frank 29,8226 30,0022 % 0,03  
Riyal 7,2865 7,3231 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.631 1.631 -11,18  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.865 11.027 -61,00  
Yarım 5.449 5.536 -31,00  
Çeyrek 2.716 2.768 -15,00  
Seans Raporu 18:05
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