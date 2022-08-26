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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2022 18:24
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.07.2022
Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'imizin sahip olduğu toplam 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.08.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KH tutanak_25082022_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 KH hazirun_25082022_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058663


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Cumhuriyet 6.791 6.894 -29,00  
Tam 6.777 6.849 -82,00  
Yarım 3.302 3.349 -40,00  
Çeyrek 1.656 1.674 -20,00  
Gümüş.Ons 18,89 18,91 -0,35  
Gümüş Gr. 11,05 11,06 -0,19  
B. Petrol 100 100 0,45  
Seans Raporu 18:05
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