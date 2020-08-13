***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-78.934 -28.421 -45.989 -14.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.908 -30.956 -50.618 -7.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar10.186 -2.994 -6.112 -7.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.788 5.529 10.741 815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23.788 5.529 10.741 815Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.143.413 43.155 1.164.032 275.604Yabancı Para Çevrim Farkları1.301.593 549.533 863.206 158.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)510.519 -5.328 1.092.113 -4.876Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)323.669 -144.712 -381.246 23.190Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-709.767 -97.121 -315.236 -43.397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-268.675 -307.327 -14.552 136.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.926 48.110 -80.253 5.409Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-67.962 266 -211.570 243Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-102.113 26.478 61.965 -4.381Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi156.149 21.366 69.352 9.547DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.064.479 14.734 1.118.043 261.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.659.528 3.027.043 2.840.571 2.556.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar906.242 1.002.033 1.355.369 945.657Ana Ortaklık Payları4.753.286 2.025.010 1.485.202 1.610.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 55.074.952 37.816.360Finansal Yatırımlar6 11.133.988 0Ticari Alacaklar8 15.388.406 19.272.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.112.481 1.596.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 14.275.925 17.676.401Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 142.043.480 1.371.816Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı46.094.215 0Diğer Alacaklar17 1.544.938 3.151.809Türev Araçlar2.764.199 401.156Stoklar10 14.264.377 17.430.843Diğer Dönen Varlıklar18 21.815.134 2.742.046ARA TOPLAM310.123.689 82.186.843Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar41.205 41.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.164.894 82.228.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 63.418.915 1.579.942Ticari Alacaklar8 388.194 389.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 388.194 389.699Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 127.729.497 935.471Türev Araçlar3.669.579 125.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 6.061.360 19.955.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller389.771 394.783Maddi Duran Varlıklar11 35.557.260 30.153.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.308.129 7.658.671Şerefiye3.589.679 3.545.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.718.450 4.113.422Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.565.326 5.483.674Diğer Duran Varlıklar18 2.551.923 2.437.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR260.639.954 69.114.826TOPLAM VARLIKLAR570.804.848 151.343.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 35.983.908 13.641.034Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 32.003.306 7.644.733Ticari Borçlar8 19.616.957 26.727.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 1.797.105 1.118.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 17.819.852 25.608.530Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 246.409.117 0Diğer Borçlar17 4.437.102 3.812.230Türev Araçlar2.009.338 124.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.338.929 96.602Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.833.521 1.418.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 24.665.669 5.560.146ARA TOPLAM368.297.847 59.024.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.247 1.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.299.094 59.026.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 107.196.223 39.010.324Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 2.102.111 0Diğer Borçlar17 207.350 414.700Türev Araçlar8.362.271 142.587Uzun Vadeli Karşılıklar4.482.483 1.074.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.078.544 935.265Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.403.939 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 925.620 1.023.651Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 1.192.319 999.624TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.468.377 42.665.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER492.767.471 101.691.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.722.813 36.282.060Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -224.929 -297.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 334.966 -405.009Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.145.357 28.557.523Net Dönem Karı veya Zararı4.431.182 4.391.159Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.314.564 13.369.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.037.377 49.652.035TOPLAM KAYNAKLAR570.804.848 151.343.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat56.559.388 74.427.513 24.363.855 40.332.114Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17.407.339 321.998 10.167.141 155.695TOPLAM HASILAT4 73.966.727 74.749.511 34.530.996 40.487.809Satışların Maliyeti-48.888.472 -64.142.258 -19.578.881 -34.367.934Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-7.937.272 -194.322 -4.894.341 -96.086TOPLAM MALİYETLER-56.825.744 -64.336.580 -24.473.222 -34.464.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.670.916 10.285.255 4.784.974 5.964.180FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.470.067 127.676 5.272.800 59.609BRÜT KAR (ZARAR)17.140.983 10.412.931 10.057.774 6.023.789Genel Yönetim Giderleri-5.534.858 -2.546.500 -3.004.842 -1.372.162Pazarlama Giderleri-3.993.452 -3.819.543 -1.941.274 -2.036.354Araştırma ve Geliştirme Giderleri-203.419 -165.230 -101.323 -83.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.163.295 1.954.663 968.469 1.030.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -5.651.786 -2.015.263 -2.677.523 -905.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 672.423 1.574.098 231.381 794.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 4.593.186 5.395.156 3.532.662 3.450.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.614.297 72.101 33.562 21.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -3.658 -12.402 -1.145 -7.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.203.825 5.454.855 3.565.079 3.464.530Finansman Gelirleri22 8.743.564 5.583.365 5.418.561 2.912.051Finansman Giderleri22 -12.107.953 -8.046.164 -6.886.824 -4.227.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 4.839.436 2.992.056 2.096.816 2.149.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-244.387 20.253 -374.288 145.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.628.314 -343.502 -1.362.534 -246.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.383.927 363.755 988.246 392.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878DÖNEM KARI (ZARARI)4.595.049 3.012.309 1.722.528 2.294.878Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163.867 807.554 761.158 869.432Ana Ortaklık Payları4 4.431.182 2.204.755 961.370 1.425.446Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 27 1,74700000 0,86900000 0,37900000 0,56200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.875.612 11.013.459Dönem Karı (Zararı)4.595.049 3.012.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.349.929 2.745.903Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.912.818 1.331.263Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 3.577.558 85.912Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 648.300 370.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler855.092 2.026.316Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.958.067 580.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler326.737 -21.730Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -672.423 -1.574.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler244.387 -20.253Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -77.859 -32.623Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -3.506.614 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 4.833.399 4.888.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.778.377 10.646.957Alınan Temettüler7 1.109.116 742.787Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.011.881 -376.285YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.091.203 -3.768.021Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri142.316 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-84.661 -129.532Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -1.102.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri706.319 685.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -2.714.012 -2.776.909Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,21 25.041.241 -444.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.898.007 522.475Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 54.350.202 35.840.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -52.468.141 -30.181.608Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -415.012 -224.174Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-461.666 57.641Ödenen Temettüler-992.488 -3.433.426Ödenen Faiz-2.384.898 -2.319.415Alınan Faiz473.996 772.407Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.068.808 7.767.913Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.925.050 2.056.203NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.993.858 9.824.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.955.112 23.206.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 77.948.970 33.030.828Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.537.028 -5.537.028 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.812 358.591 -518.863 -6.661 2.204.755 2.025.010 1.002.033 3.027.043Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.383 10.383Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması61.952 61.952Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-9.935 -9.935 9.935 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -237.958 2.394.126 -2.264.783 -576.546 523.765 28.560.412 2.204.755 34.116.243 12.508.119 46.624.362Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Transferler4.391.159 -4.391.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.111 657.117 -673.325 366.423 4.431.182 4.753.286 906.242 5.659.528Kar Payları-670.701 -670.701 -321.787 -992.488Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-31.592 -31.592 173.908 142.316Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -224.929 2.300.290 -2.320.414 355.090 523.765 32.145.357 4.431.182 40.722.813 37.314.564 78.037.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868750BIST