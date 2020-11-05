***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
05.11.2020 18:18
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.125 -27.245 -17.191 1.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.757 -31.989 -18.849 -1.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7.964 -977 -2.222 2.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.668 5.721 3.880 192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27.668 5.721 3.880 192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.825.070 -488.489 1.681.657 -531.644
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.257.049 229.719 1.955.456 -319.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
470.186 -3.871 -40.333 1.457
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.891 -83.880 831.222 60.832
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.621.103 -28.074 -911.336 69.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-482.255 -630.007 -213.580 -322.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.302 27.624 60.228 -20.486
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-23.290 194 44.672 -72
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-287.052 21.254 -184.939 -5.224
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
356.644 6.176 200.495 -15.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.728.945 -515.734 1.664.466 -530.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.209.654 3.859.116 5.550.126 832.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.541.146 1.144.272 2.634.904 142.239
Ana Ortaklık Payları
7.668.508 2.714.844 2.915.222 689.834
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.946.583 37.816.360
Finansal Yatırımlar
6 9.793.871 0
Ticari Alacaklar
8 22.149.695 19.272.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.169.790 1.596.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.979.905 17.676.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 156.236.552 1.371.816
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
55.690.276 0
Diğer Alacaklar
17 1.537.400 3.151.809
Türev Araçlar
4.603.214 401.156
Stoklar
10 17.976.764 17.430.843
Diğer Dönen Varlıklar
18 27.800.636 2.742.046
ARA TOPLAM
346.734.991 82.186.843
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
169.018 41.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.904.009 82.228.762
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 67.750.396 1.579.942
Ticari Alacaklar
8 397.187 389.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 397.187 389.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 140.688.473 935.471
Türev Araçlar
4.478.771 125.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.864.228 19.955.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
387.256 394.783
Maddi Duran Varlıklar
11 37.027.667 30.153.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.837.129 7.658.671
Şerefiye
3.716.847 3.545.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.120.282 4.113.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.835.225 5.483.674
Diğer Duran Varlıklar
18 2.482.664 2.437.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
281.748.996 69.114.826
TOPLAM VARLIKLAR
628.653.005 151.343.588
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 35.393.854 13.641.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 40.051.992 7.644.733
Ticari Borçlar
8 22.784.969 26.727.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 2.219.587 1.118.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.565.382 25.608.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 277.295.279 0
Diğer Borçlar
17 4.739.394 3.812.230
Türev Araçlar
1.985.262 124.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 455.643 96.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.126.554 1.418.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 28.349.073 5.560.146
ARA TOPLAM
413.182.020 59.024.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.276 1.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.183.296 59.026.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 113.425.861 39.010.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 2.201.961 0
Diğer Borçlar
17 207.350 414.700
Türev Araçlar
8.954.104 142.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.507.009 1.074.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.085.897 935.265
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.421.112 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.303.303 1.023.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 1.290.054 999.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.889.642 42.665.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
545.072.938 101.691.553
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.634.092 36.282.060
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -233.572 -297.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 950.041 -405.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.144.813 28.557.523
Net Dönem Karı veya Zararı
6.736.573 4.391.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.945.975 13.369.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.580.067 49.652.035
TOPLAM KAYNAKLAR
628.653.005 151.343.588
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
96.786.163 113.646.562 40.226.775 39.219.049
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28.933.625 467.456 11.526.286 145.458
TOPLAM HASILAT
4 125.719.788 114.114.018 51.753.061 39.364.507
Satışların Maliyeti
-81.861.981 -97.728.785 -32.973.509 -33.586.527
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-12.863.197 -293.044 -4.925.925 -98.722
TOPLAM MALİYETLER
-94.725.178 -98.021.829 -37.899.434 -33.685.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.924.182 15.917.777 7.253.266 5.632.522
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.070.428 6.600.361 46.736
BRÜT KAR (ZARAR)
30.994.610 16.092.189 13.853.627 5.679.258
Genel Yönetim Giderleri
-8.689.169 -3.825.962 -3.154.311 -1.279.462
Pazarlama Giderleri
-6.631.599 -5.939.678 -2.638.147 -2.120.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-316.723 -251.006 -113.304 -85.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.530.248 2.906.918 1.366.953 952.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.505.148 -3.000.737 -3.853.362 -985.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 1.630.963 2.307.114 958.540 733.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 11.013.182 8.288.838 6.419.996 2.893.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.639.140 94.006 24.843 21.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -53.250 -24.401 -49.592 -11.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.599.072 8.358.443 6.395.247 2.903.588
Finansman Gelirleri
22 11.776.696 8.554.913 3.033.132 2.971.548
Finansman Giderleri
22 -16.947.018 -12.400.002 -4.839.065 -4.353.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 9.428.750 4.513.354 4.589.314 1.521.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-948.041 -138.504 -703.654 -158.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.259.186 -512.845 -630.872 -169.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.311.145 374.341 -72.782 10.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.744.136 1.094.172 1.580.269 286.618
Ana Ortaklık Payları
4 6.736.573 3.280.678 2.305.391 1.075.923
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 27 2,65600000 1,29400000 0,90900000 0,42400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.514.364 14.466.364
Dönem Karı (Zararı)
8.480.709 4.374.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.160.425 3.963.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.981.179 2.049.401
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 5.909.634 84.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 947.009 345.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.002.422 2.741.575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.169.802 541.545
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
426.069 397.898
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
426.069 397.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.630.963 -2.307.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
948.041 138.504
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -86.154 -32.540
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 4.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -3.506.614 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 -11.757.905 5.970.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.883.229 14.309.476
Alınan Temettüler
7 1.109.116 742.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.477.981 -585.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.360.282 -4.447.707
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
142.316 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.412 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-144.050 -132.781
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.102.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.328 1.020.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -4.554.008 -3.788.791
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,21 20.923.108 -444.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.412.027 -2.731.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 75.778.000 54.268.031
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -75.165.966 -50.180.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -520.440 -345.386
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-615.045 -399.149
Ödenen Temettüler
-992.488 -3.433.426
Ödenen Faiz
-3.627.952 -4.055.098
Alınan Faiz
731.864 1.404.893
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.462.619 7.286.905
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.228.344 1.517.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.690.963 8.803.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.955.112 23.206.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 73.646.075 32.010.644
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.537.028 -5.537.028 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.848 147.660 -931.163 228.517 3.280.678 2.714.844 1.144.272 3.859.116
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10.916 -10.916 9.058 -1.858
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -235.994 2.183.195 -2.677.083 -341.368 523.765 28.559.431 3.280.678 34.805.096 12.670.531 47.475.627
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.391.159 -4.391.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.766 1.627.323 -1.177.345 518.723 6.736.573 7.668.508 3.541.146 11.209.654
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-670.701 -670.701 -321.787 -992.488
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -3.411 -32.136 -35.535 170.415 134.880
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -233.572 3.270.496 -2.827.845 507.390 523.765 32.144.813 6.736.573 43.634.092 39.945.975 83.580.067
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886397
BIST