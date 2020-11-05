***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-96.125 -27.245 -17.191 1.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.757 -31.989 -18.849 -1.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7.964 -977 -2.222 2.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.668 5.721 3.880 192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27.668 5.721 3.880 192Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.825.070 -488.489 1.681.657 -531.644Yabancı Para Çevrim Farkları3.257.049 229.719 1.955.456 -319.814Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)470.186 -3.871 -40.333 1.457Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.154.891 -83.880 831.222 60.832Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.621.103 -28.074 -911.336 69.047Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-482.255 -630.007 -213.580 -322.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.302 27.624 60.228 -20.486Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-23.290 194 44.672 -72Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-287.052 21.254 -184.939 -5.224Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi356.644 6.176 200.495 -15.190DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.728.945 -515.734 1.664.466 -530.468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.209.654 3.859.116 5.550.126 832.073Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.541.146 1.144.272 2.634.904 142.239Ana Ortaklık Payları7.668.508 2.714.844 2.915.222 689.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 50.946.583 37.816.360Finansal Yatırımlar6 9.793.871 0Ticari Alacaklar8 22.149.695 19.272.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.169.790 1.596.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 20.979.905 17.676.401Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 156.236.552 1.371.816Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı55.690.276 0Diğer Alacaklar17 1.537.400 3.151.809Türev Araçlar4.603.214 401.156Stoklar10 17.976.764 17.430.843Diğer Dönen Varlıklar18 27.800.636 2.742.046ARA TOPLAM346.734.991 82.186.843Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar169.018 41.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR346.904.009 82.228.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 67.750.396 1.579.942Ticari Alacaklar8 397.187 389.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 397.187 389.699Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 140.688.473 935.471Türev Araçlar4.478.771 125.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 6.864.228 19.955.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller387.256 394.783Maddi Duran Varlıklar11 37.027.667 30.153.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.837.129 7.658.671Şerefiye3.716.847 3.545.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.120.282 4.113.422Ertelenmiş Vergi Varlığı15 8.835.225 5.483.674Diğer Duran Varlıklar18 2.482.664 2.437.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR281.748.996 69.114.826TOPLAM VARLIKLAR628.653.005 151.343.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 35.393.854 13.641.034Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 40.051.992 7.644.733Ticari Borçlar8 22.784.969 26.727.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 2.219.587 1.118.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 20.565.382 25.608.530Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 277.295.279 0Diğer Borçlar17 4.739.394 3.812.230Türev Araçlar1.985.262 124.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 455.643 96.602Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.126.554 1.418.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 28.349.073 5.560.146ARA TOPLAM413.182.020 59.024.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.276 1.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.183.296 59.026.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 113.425.861 39.010.324Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 2.201.961 0Diğer Borçlar17 207.350 414.700Türev Araçlar8.954.104 142.587Uzun Vadeli Karşılıklar4.507.009 1.074.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.085.897 935.265Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.421.112 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.303.303 1.023.651Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 1.290.054 999.624TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.889.642 42.665.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER545.072.938 101.691.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.634.092 36.282.060Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -233.572 -297.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 950.041 -405.009Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.144.813 28.557.523Net Dönem Karı veya Zararı6.736.573 4.391.159Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.945.975 13.369.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.580.067 49.652.035TOPLAM KAYNAKLAR628.653.005 151.343.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat96.786.163 113.646.562 40.226.775 39.219.049Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı28.933.625 467.456 11.526.286 145.458TOPLAM HASILAT4 125.719.788 114.114.018 51.753.061 39.364.507Satışların Maliyeti-81.861.981 -97.728.785 -32.973.509 -33.586.527Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-12.863.197 -293.044 -4.925.925 -98.722TOPLAM MALİYETLER-94.725.178 -98.021.829 -37.899.434 -33.685.249TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.924.182 15.917.777 7.253.266 5.632.522FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.070.428 6.600.361 46.736BRÜT KAR (ZARAR)30.994.610 16.092.189 13.853.627 5.679.258Genel Yönetim Giderleri-8.689.169 -3.825.962 -3.154.311 -1.279.462Pazarlama Giderleri-6.631.599 -5.939.678 -2.638.147 -2.120.135Araştırma ve Geliştirme Giderleri-316.723 -251.006 -113.304 -85.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.530.248 2.906.918 1.366.953 952.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -9.505.148 -3.000.737 -3.853.362 -985.474Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 1.630.963 2.307.114 958.540 733.016ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 11.013.182 8.288.838 6.419.996 2.893.682Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.639.140 94.006 24.843 21.905Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -53.250 -24.401 -49.592 -11.999FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.599.072 8.358.443 6.395.247 2.903.588Finansman Gelirleri22 11.776.696 8.554.913 3.033.132 2.971.548Finansman Giderleri22 -16.947.018 -12.400.002 -4.839.065 -4.353.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 9.428.750 4.513.354 4.589.314 1.521.298Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-948.041 -138.504 -703.654 -158.757Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.259.186 -512.845 -630.872 -169.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.311.145 374.341 -72.782 10.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541DÖNEM KARI (ZARARI)8.480.709 4.374.850 3.885.660 1.362.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.744.136 1.094.172 1.580.269 286.618Ana Ortaklık Payları4 6.736.573 3.280.678 2.305.391 1.075.923Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 27 2,65600000 1,29400000 0,90900000 0,42400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.514.364 14.466.364Dönem Karı (Zararı)8.480.709 4.374.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.160.425 3.963.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 2.981.179 2.049.401Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 5.909.634 84.417Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 947.009 345.671Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.002.422 2.741.575Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.169.802 541.545Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler426.069 397.898Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler426.069 397.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -1.630.963 -2.307.114Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler948.041 138.504Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -86.154 -32.540Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 0 4.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -3.506.614 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 -11.757.905 5.970.949Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.883.229 14.309.476Alınan Temettüler7 1.109.116 742.787Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.477.981 -585.899YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.360.282 -4.447.707Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri142.316 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.412 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-144.050 -132.781Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -1.102.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.328 1.020.736Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -4.554.008 -3.788.791Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,21 20.923.108 -444.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.412.027 -2.731.752Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 75.778.000 54.268.031Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -75.165.966 -50.180.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -520.440 -345.386Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-615.045 -399.149Ödenen Temettüler-992.488 -3.433.426Ödenen Faiz-3.627.952 -4.055.098Alınan Faiz731.864 1.404.893Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 8.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.462.619 7.286.905Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.228.344 1.517.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.690.963 8.803.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.955.112 23.206.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 73.646.075 32.010.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.537.028 -5.537.028 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.848 147.660 -931.163 228.517 3.280.678 2.714.844 1.144.272 3.859.116Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.383 10.383Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-10.916 -10.916 9.058 -1.858Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -235.994 2.183.195 -2.677.083 -341.368 523.765 28.559.431 3.280.678 34.805.096 12.670.531 47.475.627Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.391.159 -4.391.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.766 1.627.323 -1.177.345 518.723 6.736.573 7.668.508 3.541.146 11.209.654Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-670.701 -670.701 -321.787 -992.488Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -3.411 -32.136 -35.535 170.415 134.880Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -233.572 3.270.496 -2.827.845 507.390 523.765 32.144.813 6.736.573 43.634.092 39.945.975 83.580.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886397BIST