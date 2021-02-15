***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.633.297 5.921.284DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-186.002 -120.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.595 -103.727Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.488 -37.344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.081 20.158Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi46.081 20.158Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.258.950 233.152Yabancı Para Çevrim Farkları3.110.305 800.908Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)439.667 51.606Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.813.878 -137.513Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.536.827 -115.909Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-308.360 -420.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-259.713 55.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-44.994 -2.594Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-487.199 32.135Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi272.480 25.501DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.072.948 112.239TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.706.245 6.033.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.329.690 1.839.807Ana Ortaklık Payları10.376.555 4.193.716Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.360.801 37.816.360Finansal Yatırımlar7 6.126.643 0Ticari Alacaklar9 20.478.731 19.272.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.239.528 1.596.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 19.239.203 17.676.401Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar10 157.462.310 1.371.816Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı6 48.972.272 0Diğer Alacaklar22 2.193.924 3.151.809Türev Araçlar11 2.317.060 401.156Stoklar12 18.651.844 17.430.843Diğer Dönen Varlıklar23 24.809.568 2.742.046ARA TOPLAM341.373.153 82.186.843Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 201.321 41.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.574.474 82.228.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 73.171.712 1.579.942Ticari Alacaklar9 521.842 389.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 521.842 389.699Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar10 137.770.791 935.471Türev Araçlar11 3.902.082 125.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 8.367.140 19.955.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 384.742 394.783Maddi Duran Varlıklar14 38.520.817 30.153.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.932.015 7.658.671Şerefiye15 3.725.523 3.545.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 9.206.492 4.113.422Ertelenmiş Vergi Varlığı19 9.812.215 5.483.674Diğer Duran Varlıklar23 3.142.714 2.437.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR288.526.070 69.114.826TOPLAM VARLIKLAR630.100.544 151.343.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 23.766.653 13.641.034Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 47.957.577 7.644.733Ticari Borçlar9 29.039.594 26.727.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 2.638.387 1.118.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 26.401.207 25.608.530Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar18 274.101.362 0Diğer Borçlar22 4.075.701 3.812.230Türev Araçlar11 4.688.529 124.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.587.179 96.602Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.878.630 1.418.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 27.383.629 5.560.146ARA TOPLAM414.478.854 59.024.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler25 14.110 1.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.492.964 59.026.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 110.083.014 39.010.324Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar18 3.069.577 0Diğer Borçlar22 207.350 414.700Türev Araçlar11 6.748.047 142.587Uzun Vadeli Karşılıklar4.986.473 1.074.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 3.434.738 935.265Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.551.735 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.258.612 1.023.651Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 1.183.455 999.624TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.536.528 42.665.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER542.029.492 101.691.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.342.139 36.282.060Ödenmiş Sermaye24 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları24 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 -278.721 -297.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 1.167.240 -405.009Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.144.813 28.557.523Net Dönem Karı veya Zararı9.272.570 4.391.159Kontrol Gücü Olmayan Paylar41.728.913 13.369.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.071.052 49.652.035TOPLAM KAYNAKLAR630.100.544 151.343.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 142.535.886 152.906.954Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26 41.241.390 609.053TOPLAM HASILAT4 183.777.276 153.516.007Satışların Maliyeti27 -119.935.381 -131.551.404Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27 -19.511.001 -379.844TOPLAM MALİYETLER-139.446.382 -131.931.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.600.505 21.355.550FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.730.389 229.209BRÜT KAR (ZARAR)44.330.894 21.584.759Genel Yönetim Giderleri27 -12.799.708 -5.158.955Pazarlama Giderleri27 -9.747.230 -8.150.011Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -454.419 -344.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 4.878.475 3.626.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -12.342.768 -4.086.379Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 2.966.673 2.902.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 16.831.917 10.373.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 3.763.736 133.224Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -189.569 -33.464FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.406.084 10.473.434Finansman Gelirleri30 16.364.045 11.039.996Finansman Giderleri30 -22.930.327 -15.966.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 13.839.802 5.547.223Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.206.505 374.061Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.819.493 -578.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.612.988 952.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.633.297 5.921.284DÖNEM KARI (ZARARI)12.633.297 5.921.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 3.360.727 1.530.125Ana Ortaklık Payları4 9.272.570 4.391.159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 37 3,65700000 1,73200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.209.815 19.017.986Dönem Karı (Zararı)12.633.297 5.921.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.331.297 4.789.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 4.063.559 2.765.255Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38 7.901.688 113.587Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38 1.079.712 302.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler904.983 3.510.695Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-7.502.929 1.082.111Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.308.028 333.994Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30 -161.764Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.308.028 495.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -2.966.673 -2.902.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.206.505 -374.061Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -156.962 -45.504Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 0 4.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29 -3.506.614 -627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38 5.054.179 8.053.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.018.773 18.764.742Alınan Temettüler8 1.109.116 908.780Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.918.074 -655.536YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.836.803 -5.955.333Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri142.316 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.412 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-146.534 -200.612Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -1.102.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.480.676 1.566.723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -8.026.864 -5.765.261Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,29 19.394.621 -454.123FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.849.553 -3.016.730Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17 93.336.271 69.495.184Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -97.865.167 -64.749.365Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -790.372 -436.480Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-740.961 -525.474Ödenen Temettüler-998.094 -3.433.426Ödenen Faiz-4.695.147 -5.355.343Alınan Faiz903.917 1.977.648Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.197.065 10.045.923Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.446.599 2.702.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.643.664 12.748.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.955.112 23.206.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38 84.598.776 35.955.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.537.028 -5.537.028 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.704 494.164 -1.246.403 627.500 4.391.159 4.193.716 1.839.807 6.033.523Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.383 10.383Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)