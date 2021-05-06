***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.278.619 2.872.521DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.827 19.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.989 -62.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.587 68.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.575 13.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.575 13.047Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.034.605 -73.231Yabancı Para Çevrim Farkları1.467.996 438.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-280.354 -581.594Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.764.311 415.079Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-500.478 -104.695Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-35.354 -306.735Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-381.516 66.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi76.765 143.608Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-558.377 -100.314Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi100.096 23.033DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.020.778 -53.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.299.397 2.818.957Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.879.391 -449.127Ana Ortaklık Payları3.420.006 3.268.084Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.837.959 60.360.801Finansal Yatırımlar5 9.755.930 6.126.643Ticari Alacaklar7 25.772.571 20.478.731İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.394.734 1.239.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.377.837 19.239.203Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 166.463.882 157.462.310Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı51.348.261 48.972.272Diğer Alacaklar16 2.699.534 2.193.924Türev Araçlar8.408.580 2.317.060Stoklar9 25.299.183 18.651.844Diğer Dönen Varlıklar17 25.207.617 24.809.568ARA TOPLAM383.793.517 341.373.153Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar58.241 201.321TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR383.851.758 341.574.474DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.279.642 73.171.712Ticari Alacaklar7 741.550 521.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 741.550 521.842Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 149.487.641 137.770.791Türev Araçlar5.899.463 3.902.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 7.436.101 8.367.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller382.196 384.742Maddi Duran Varlıklar10 39.698.924 38.520.817Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.440.669 12.932.015Şerefiye3.858.299 3.725.523Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.582.370 9.206.492Ertelenmiş Vergi Varlığı14 9.614.035 9.812.215Diğer Duran Varlıklar17 3.031.549 3.142.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR309.011.770 288.526.070TOPLAM VARLIKLAR692.863.528 630.100.544KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 30.613.922 23.766.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 54.884.424 47.957.577Ticari Borçlar7 37.421.666 29.039.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.843.685 2.638.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.577.981 26.401.207Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 302.626.959 274.101.362Diğer Borçlar16 4.247.679 4.075.701Türev Araçlar2.552.081 4.688.529Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 357.703 1.587.179Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.287.623 1.878.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 32.956.067 27.383.629ARA TOPLAM467.948.124 414.478.854Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 14.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.948.124 414.492.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 115.058.065 110.083.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 2.363.429 3.069.577Diğer Borçlar16 0 207.350Türev Araçlar6.630.511 6.748.047Uzun Vadeli Karşılıklar5.242.447 4.986.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.490.531 3.434.738Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.751.916 1.551.735Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 1.485.786 1.258.612Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 1.388.596 1.183.455TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.168.834 127.536.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER600.116.958 542.029.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.762.145 46.342.139Ödenmiş Sermaye18 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları18 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -283.527 -278.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 2.478.868 1.167.240Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.417.383 32.144.813Net Dönem Karı veya Zararı2.113.184 9.272.570Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.984.425 41.728.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.746.570 88.071.052TOPLAM KAYNAKLAR692.863.528 630.100.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat43.301.601 32.195.533Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14.003.398 7.240.198TOPLAM HASILAT3 57.304.999 39.435.731Satışların Maliyeti-35.392.278 -29.309.591Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-8.128.394 -3.042.931TOPLAM MALİYETLER-43.520.672 -32.352.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.909.323 2.885.942FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.875.004 4.197.267BRÜT KAR (ZARAR)13.784.327 7.083.209Genel Yönetim Giderleri-3.445.921 -2.572.799Pazarlama Giderleri-2.944.448 -2.009.395Araştırma ve Geliştirme Giderleri-120.488 -102.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.907.956 1.194.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.992.940 -2.974.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 985.257 441.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3 5.173.743 1.060.524Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 116.266 3.580.735Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -7.080 -2.513FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.282.929 4.638.746Finansman Gelirleri21 6.449.571 3.325.003Finansman Giderleri21 -7.985.567 -5.221.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 3.746.933 2.742.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-468.314 129.901Dönem Vergi (Gideri) Geliri-531.493 -265.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 63.179 395.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.278.619 2.872.521DÖNEM KARI (ZARARI)3.278.619 2.872.521Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.165.435 -597.291Ana Ortaklık Payları3 2.113.184 3.469.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 26 0,83300000 1,36800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.866.780 5.743.255Dönem Karı (Zararı)3.278.619 2.872.521Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.657.424 384.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 1.129.650 895.994Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27 1.724.966 2.183.773Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 645.978 473.836Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-322.342 1.015.350Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.386.048 -201.867Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.296.205 152.674Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.296.205 152.674Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -985.257 -441.042Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler468.314 -129.901Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -96.559 -57.436Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 2.831 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 0 -3.506.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27 1.764.642 1.934.159Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.700.685 5.191.447Alınan Temettüler6 1.904.078 1.109.366Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.737.983 -557.558YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.924.470 30.684.177Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-92.921 -31.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri547.255 403.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -1.825.335 -1.365.083Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.107 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.555.576 31.677.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.949.942 -465.147Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 19.973.368 21.636.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -13.924.738 -20.486.917Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -194.607 -192.698Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-481.555 -131.366Ödenen Temettüler-1.623.879 -294.276Ödenen Faiz-1.251.043 -1.268.939Alınan Faiz452.396 272.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)892.252 35.962.285Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.326.393 6.366.778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.218.645 42.329.063DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.598.776 35.955.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 92.817.421 78.284.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.391.159 -4.391.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.172 251.789 -323.497 -124.848 3.469.812 3.268.084 -449.127 2.818.957Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-294.276 -294.276Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -201.990 1.894.962 -1.970.586 -136.181 523.765 32.847.650 3.469.812 39.939.904 35.812.798 75.752.702Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Transferler9.272.570 -9.272.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.806 688.433 638.458 -15.263 2.113.184 3.420.006 2.879.391 6.299.397Kar Payları-1.623.879 -1.623.879Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -283.527 3.861.902 -1.756.867 373.833 523.765 41.417.383 2.113.184 49.762.145 42.984.425 92.746.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934989BIST