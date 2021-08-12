***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.197 -78.934 -63.370 -45.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.499 -112.908 -72.510 -50.618Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-3.831 10.186 -5.418 -6.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.133 23.788 14.558 10.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18.133 23.788 14.558 10.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.080.026 1.143.413 45.421 1.164.032Yabancı Para Çevrim Farkları2.449.021 1.301.593 981.025 863.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-110.439 510.519 169.915 1.092.113Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.660.692 323.669 -1.103.619 -381.246Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-895.697 -709.767 -395.219 -315.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar21.512 -268.675 56.866 -14.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45.063 -13.926 336.453 -80.253Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi40.711 -67.962 -36.054 -211.570Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-309.699 -102.113 248.678 61.965Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi223.925 156.149 123.829 69.352DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.002.829 1.064.479 -17.949 1.118.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.258.616 5.659.528 5.959.219 2.840.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.688.961 906.242 2.809.570 1.355.369Ana Ortaklık Payları6.569.655 4.753.286 3.149.649 1.485.202Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 70.088.555 60.360.801Finansal Yatırımlar6 9.746.610 6.126.643Ticari Alacaklar8 29.568.235 20.478.731İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.821.408 1.239.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 27.746.827 19.239.203Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 173.186.703 157.462.310Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı58.666.930 48.972.272Diğer Alacaklar17 4.292.623 2.193.924Türev Araçlar3.882.077 2.317.060Stoklar10 31.748.356 18.651.844Diğer Dönen Varlıklar18 28.124.746 24.809.568ARA TOPLAM409.304.835 341.373.153Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35.320 201.321TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR409.340.155 341.574.474DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 83.529.343 73.171.712Ticari Alacaklar8 791.259 521.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 791.259 521.842Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 157.311.138 137.770.791Türev Araçlar4.601.358 3.902.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 8.382.466 8.367.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller372.866 384.742Maddi Duran Varlıklar11 41.460.968 38.520.817Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.071.312 12.932.015Şerefiye4.264.632 3.725.523Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.806.680 9.206.492Ertelenmiş Vergi Varlığı15 10.243.160 9.812.215Diğer Duran Varlıklar18 6.196.331 3.142.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR326.960.201 288.526.070TOPLAM VARLIKLAR736.300.356 630.100.544KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 33.392.208 23.766.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 57.095.733 47.957.577Ticari Borçlar8 46.089.551 29.039.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 2.404.042 2.638.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 43.685.509 26.401.207Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 318.754.035 274.101.362Diğer Borçlar17 3.436.194 4.075.701Türev Araçlar2.450.773 4.688.529Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 449.823 1.587.179Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.543.174 1.878.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 33.952.131 27.383.629ARA TOPLAM498.163.622 414.478.854Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 14.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.163.622 414.492.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 124.019.554 110.083.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 2.625.500 3.069.577Diğer Borçlar17 0 207.350Türev Araçlar5.801.837 6.748.047Uzun Vadeli Karşılıklar5.612.612 4.986.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.701.273 3.434.738Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.911.339 1.551.735Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.672.664 1.258.612Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 1.481.874 1.183.455TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.214.041 127.536.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.377.663 542.029.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.141.920 46.342.139Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -314.069 -278.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 2.460.830 1.167.240Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 521.495 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.649.779 32.144.813Net Dönem Karı veya Zararı5.311.413 9.272.570Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.780.773 41.728.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.922.693 88.071.052TOPLAM KAYNAKLAR736.300.356 630.100.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat102.517.619 56.559.388 59.216.018 24.363.855Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı29.442.016 17.407.339 15.438.618 10.167.141TOPLAM HASILAT4 131.959.635 73.966.727 74.654.636 34.530.996Satışların Maliyeti-85.076.769 -48.888.472 -49.684.491 -19.578.881Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-17.769.574 -7.937.272 -9.641.180 -4.894.341TOPLAM MALİYETLER-102.846.343 -56.825.744 -59.325.671 -24.473.222TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.440.850 7.670.916 9.531.527 4.784.974FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.672.442 9.470.067 5.797.438 5.272.800BRÜT KAR (ZARAR)29.113.292 17.140.983 15.328.965 10.057.774Genel Yönetim Giderleri-7.200.929 -5.534.858 -3.755.008 -3.004.842Pazarlama Giderleri-6.332.001 -3.993.452 -3.387.553 -1.941.274Araştırma ve Geliştirme Giderleri-252.288 -203.419 -131.800 -101.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.429.432 2.163.295 1.521.476 968.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -7.340.745 -5.651.786 -2.347.805 -2.677.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 1.938.404 672.423 953.147 231.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 13.355.165 4.593.186 8.181.422 3.532.662Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 152.120 3.614.297 35.854 33.562Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -21.833 -3.658 -14.753 -1.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.485.452 8.203.825 8.202.523 3.565.079Finansman Gelirleri22 10.609.208 8.743.564 4.159.637 5.418.561Finansman Giderleri22 -13.980.474 -12.107.953 -5.994.907 -6.886.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 10.114.186 4.839.436 6.367.253 2.096.816Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-858.399 -244.387 -390.085 -374.288Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.005.289 -1.628.314 -473.796 -1.362.534Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 146.890 1.383.927 83.711 988.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528DÖNEM KARI (ZARARI)9.255.787 4.595.049 5.977.168 1.722.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.944.374 163.867 2.778.939 761.158Ana Ortaklık Payları4 5.311.413 4.431.182 3.198.229 961.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 27 2,09400000 1,74700000 1,26100000 0,37900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.766.751 10.875.612Dönem Karı (Zararı)9.255.787 4.595.049Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.034.712 1.349.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 2.340.549 1.912.818Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 1.962.697 3.577.558Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 1.199.184 648.300Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.841.946 855.092Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.047.701 -1.958.067Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler511.588 326.737Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler511.588 326.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -1.938.404 -672.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler858.399 244.387Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -107.887 -77.859Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 2.831 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 0 -3.506.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 -1.399.774 4.833.399Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.890.725 10.778.377Alınan Temettüler7 1.965.411 1.109.116Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.089.385 -1.011.881YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.402.567 23.091.203Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 142.316Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3,18 -3.347.585 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-126.991 -84.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.068.996 706.319Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -5.440.870 -2.714.012Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.107 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.558.224 25.041.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.009.838 -1.898.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 49.170.680 54.350.202Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -37.639.789 -52.468.141Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -488.007 -415.012Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.027.929 -461.666Ödenen Temettüler-3.406.975 -992.488Ödenen Faiz-2.533.298 -2.384.898Alınan Faiz935.156 473.996Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.374.022 32.068.808Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.658.632 9.925.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.032.654 41.993.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.598.776 35.955.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 100.631.430 77.948.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.391.159 -4.391.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.111 657.117 -673.325 366.423 4.431.182 4.753.286 906.242 5.659.528Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-670.701 -670.701 -321.787 -992.488Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-31.592 -31.592 173.908 142.316Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -224.929 2.300.290 -2.320.414 355.090 523.765 32.145.357 4.431.182 40.722.813 37.314.564 78.037.377Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Transferler-2.270 9.274.840 -9.272.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.348 1.156.388 101.579 35.623 5.311.413 6.569.655 5.688.961 12.258.616Kar Payları-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -314.069 4.329.857 -2.293.746 424.719 521.495 39.649.779 5.311.413 51.141.920 45.780.773 96.922.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957713BIST