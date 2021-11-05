***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-97.605 -96.125 -20.408 -17.191Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.290 -131.757 -15.791 -18.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-12.220 7.964 -8.389 -2.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.905 27.668 3.772 3.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.905 27.668 3.772 3.880Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.216.762 2.825.070 875.735 1.681.657Yabancı Para Çevrim Farkları2.184.234 3.257.049 474.212 1.955.456Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.944 470.186 -225.505 -40.333Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.171.934 1.154.891 511.242 831.222Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-855.055 -1.621.103 40.642 -911.336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar172.070 -482.255 150.558 -213.580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-120.477 46.302 -75.414 60.228Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi67.701 -23.290 26.990 44.672Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-401.942 -287.052 -92.243 -184.939Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi213.764 356.644 -10.161 200.495DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.119.157 2.728.945 855.327 1.664.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.653.452 11.209.654 8.133.835 5.550.126Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.846.084 3.541.146 3.896.122 2.634.904Ana Ortaklık Payları10.807.368 7.668.508 4.237.713 2.915.222Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.340.445 60.360.801Finansal Yatırımlar6 10.010.544 6.126.643Ticari Alacaklar8 34.011.305 20.478.731İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.930.193 1.239.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 32.081.112 19.239.203Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 190.197.187 157.462.310Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı61.353.640 48.972.272Diğer Alacaklar17 5.559.959 2.193.924Türev Araçlar3.492.297 2.317.060Stoklar10 33.982.982 18.651.844Diğer Dönen Varlıklar18 27.912.586 24.809.568ARA TOPLAM434.860.945 341.373.153Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35.320 201.321TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR434.896.265 341.574.474DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 94.122.306 73.171.712Ticari Alacaklar8 759.087 521.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 759.087 521.842Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 157.970.165 137.770.791Türev Araçlar4.458.288 3.902.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 9.937.783 8.367.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller370.360 384.742Maddi Duran Varlıklar11 43.669.425 38.520.817Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.209.706 12.932.015Şerefiye6.105.111 3.725.523Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.104.595 9.206.492Ertelenmiş Vergi Varlığı15 10.421.410 9.812.215Diğer Duran Varlıklar18 3.449.334 3.142.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR341.367.864 288.526.070TOPLAM VARLIKLAR776.264.129 630.100.544KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 30.799.835 23.766.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 53.980.519 47.957.577Ticari Borçlar8 51.334.948 29.039.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 1.942.243 2.638.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 49.392.705 26.401.207Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 343.879.701 274.101.362Diğer Borçlar17 4.162.759 4.075.701Türev Araçlar2.878.018 4.688.529Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.431.955 1.587.179Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.701.185 1.878.630Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 38.123.727 27.383.629ARA TOPLAM529.292.647 414.478.854Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 14.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER529.292.647 414.492.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 123.672.782 110.083.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 4.289.108 3.069.577Diğer Borçlar17 0 207.350Türev Araçlar5.661.889 6.748.047Uzun Vadeli Karşılıklar5.941.073 4.986.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.881.792 3.434.738Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.059.281 1.551.735Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.663.458 1.258.612Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 1.554.728 1.183.455TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.783.038 127.536.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER672.075.685 542.029.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.209.875 46.342.139Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Geri Alınmış Paylar (-)19 -12.687 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -332.498 -278.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 2.611.340 1.167.240Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 534.182 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.480.021 32.144.813Net Dönem Karı veya Zararı9.417.045 9.272.570Kontrol Gücü Olmayan Paylar48.978.569 41.728.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.188.444 88.071.052TOPLAM KAYNAKLAR776.264.129 630.100.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat176.268.491 96.786.163 73.750.872 40.226.775Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı47.341.300 28.933.625 17.899.284 11.526.286TOPLAM HASILAT4 223.609.791 125.719.788 91.650.156 51.753.061Satışların Maliyeti-147.851.792 -81.861.981 -62.775.023 -32.973.509Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-28.463.154 -12.863.197 -10.693.580 -4.925.925TOPLAM MALİYETLER-176.314.946 -94.725.178 -73.468.603 -37.899.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.416.699 14.924.182 10.975.849 7.253.266FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.878.146 16.070.428 7.205.704 6.600.361BRÜT KAR (ZARAR)47.294.845 30.994.610 18.181.553 13.853.627Genel Yönetim Giderleri-11.176.454 -8.689.169 -3.975.525 -3.154.311Pazarlama Giderleri-10.141.626 -6.631.599 -3.809.625 -2.638.147Araştırma ve Geliştirme Giderleri-407.562 -316.723 -155.274 -113.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.129.553 3.530.248 1.700.121 1.366.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -9.624.566 -9.505.148 -2.283.821 -3.853.362Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 3.302.490 1.630.963 1.364.086 958.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 24.376.680 11.013.182 11.021.515 6.419.996Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 197.999 3.639.140 45.879 24.843Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -22.958 -53.250 -1.125 -49.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.551.721 14.599.072 11.066.269 6.395.247Finansman Gelirleri22 13.556.673 11.776.696 2.947.465 3.033.132Finansman Giderleri22 -19.459.517 -16.947.018 -5.479.043 -4.839.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 18.648.877 9.428.750 8.534.691 4.589.314Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.114.582 -948.041 -1.256.183 -703.654Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.558.594 -2.259.186 -1.553.305 -630.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 444.012 1.311.145 297.122 -72.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660DÖNEM KARI (ZARARI)16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.117.250 1.744.136 3.172.876 1.580.269Ana Ortaklık Payları4 9.417.045 6.736.573 4.105.632 2.305.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 27 3,71400000 2,65600000 1,61900000 0,90900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.173.516 5.514.364Dönem Karı (Zararı)16.534.295 8.480.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.507.914 10.160.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 3.689.807 2.981.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 2.985.921 5.909.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 1.669.865 947.009Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler21 -8.967 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.026.656 2.002.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.830.792 2.169.802Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.672.082 426.069Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.672.082 426.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -3.302.490 -1.630.963Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.114.582 948.041Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -119.853 -86.154Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 2.831 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 0 -3.506.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 6.830.674 -11.757.905Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.872.883 6.883.229Alınan Temettüler7 1.965.411 1.109.116Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.664.778 -2.477.981YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.842.449 17.360.282Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 142.316Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -2.489.816 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.412İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-183.118 -144.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.532.746 1.000.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -8.256.818 -4.554.008Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.107 0Alınan Temettüler21 8.967Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.456.517 20.923.108FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.060.892 -4.412.027İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -12.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 48.060.475 75.778.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -40.246.913 -75.165.966Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -782.876 -520.440Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.917.348 -615.045Ödenen Temettüler-3.406.975 -992.488Ödenen Faiz-4.173.920 -3.627.952Alınan Faiz1.274.750 731.864Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-855.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)270.175 18.462.619Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.112.186 19.228.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.382.361 37.690.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.598.776 35.955.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 97.981.137 73.646.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.391.159 -4.391.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.766 1.627.323 -1.177.345 518.723 6.736.573 7.668.508 3.541.146 11.209.654Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-670.701 -670.701 -321.787 -992.488Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12 -3.411 -32.136 -35.535 170.415 134.880Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -233.572 3.270.496 -2.827.845 507.390 523.765 32.144.813 6.736.573 43.634.092 39.945.975 83.580.067Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Transferler-2.270 9.274.840 -9.272.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.777 1.177.428 383.984 -117.312 9.417.045 10.807.368 8.846.084 19.653.452Kar Payları-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.687 12.687 -12.687 -12.687 -12.687Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması739.000 739.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-157.071 -157.071 -698.327 -855.398Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 -12.687 9.286 -332.498 4.350.897 -2.011.341 271.784 534.182 39.480.021 9.417.045 55.209.875 48.978.569 104.188.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975282BIST