***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.326.488 3.278.619DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-114.603 -13.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-144.739 -18.989Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-286 1.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.422 3.575Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.422 3.575Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.630.926 3.034.605Yabancı Para Çevrim Farkları4.303.444 1.467.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.760.226 -280.354Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.871.636 2.764.311Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.184.462 -500.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar273.130 -35.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-649.776 -381.516Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.544.217 76.765Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi625.268 -558.377Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi269.173 100.096DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.516.323 3.020.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.842.811 6.299.397Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.207.250 2.879.391Ana Ortaklık Payları10.635.561 3.420.006Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 116.521.964 93.849.314Finansal Yatırımlar5 11.311.060 14.482.812Ticari Alacaklar7 58.881.095 46.979.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.173.037 3.073.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 55.708.058 43.905.629Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 270.888.298 229.362.141Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı100.745.279 103.245.309Diğer Alacaklar16 8.003.736 6.585.219Türev Araçlar5.862.162 16.780.484Stoklar9 64.551.928 46.258.445Diğer Dönen Varlıklar17 47.245.867 48.396.237ARA TOPLAM684.011.389 605.939.276Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35.320 35.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR684.046.709 605.974.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 149.257.092 118.154.933Ticari Alacaklar7 841.301 775.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 841.301 775.733Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 202.498.095 187.381.146Türev Araçlar10.403.322 8.827.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 10.644.994 12.135.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller365.453 369.009Maddi Duran Varlıklar10 55.122.961 51.167.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.661.681 18.442.530Şerefiye6.008.003 5.581.511Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.588.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 3.123.187 2.689.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 90.724.939 68.898.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 506.601.561 445.328.125Diğer Borçlar16 5.402.943 4.778.397Türev Araçlar9.088.285 12.944.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 11.040.091 2.565.179Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.609.281 3.698.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 51.419.932 45.263.866ARA TOPLAM846.139.574 709.676.931Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER846.139.574 709.676.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 148.223.250 162.779.111Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 3.513.569 5.845.587Türev Araçlar8.261.143 9.158.164Uzun Vadeli Karşılıklar7.886.578 7.348.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.283.370 4.899.279Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.603.208 2.449.355Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.912.413 2.606.687Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 2.249.699 2.033.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.046.652 189.771.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.186.226 899.448.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.910.932 63.641.104Ödenmiş Sermaye18 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları18 967.288 967.288Geri Alınmış Paylar (-)18 -19.066 -19.066Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -677.376 -620.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 9.614.618 5.634.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 538.386 538.386Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.228.786 39.401.808Net Dönem Karı veya Zararı6.713.112 15.192.711Kontrol Gücü Olmayan Paylar65.063.818 57.463.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.974.750 121.105.062TOPLAM KAYNAKLAR1.158.160.976 1.020.553.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat124.771.828 43.301.601Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27.333.219 14.003.398TOPLAM HASILAT3 152.105.047 57.304.999Satışların Maliyeti-106.782.217 -35.392.278Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-12.047.764 -8.128.394TOPLAM MALİYETLER-118.829.981 -43.520.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.989.611 7.909.323FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.285.455 5.875.004BRÜT KAR (ZARAR)33.275.066 13.784.327Genel Yönetim Giderleri-6.262.817 -3.445.921Pazarlama Giderleri-6.228.904 -2.944.448Araştırma ve Geliştirme Giderleri-208.412 -120.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.669.155 1.907.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.850.833 -4.992.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 1.942.431 985.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3 19.335.686 5.173.743Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 555.544 116.266Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -23.221 -7.080FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.868.009 5.282.929Finansman Gelirleri21 7.473.548 6.449.571Finansman Giderleri21 -11.997.172 -7.985.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 15.344.385 3.746.933Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.017.897 -468.314Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.293.992 -531.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 8.276.095 63.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.326.488 3.278.619DÖNEM KARI (ZARARI)12.326.488 3.278.619Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.613.376 1.165.435Ana Ortaklık Payları3 6.713.112 2.113.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr) 26 2,64800000 0,83300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.376.924 8.866.780Dönem Karı (Zararı)12.326.488 3.278.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.872.162 3.657.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 1.780.528 1.129.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27 1.604.801 1.724.966Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 1.247.349 645.978Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -60.581 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.746.046 -322.342Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.514.403 2.386.048Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.700.052 -1.296.205Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -200.611 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.900.663 -1.296.205Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -1.942.431 -985.257Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.017.897 468.314Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -243.810 -96.559Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 2.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27 1.109.526 1.764.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.308.176 8.700.685Alınan Temettüler6 3.816.271 1.904.078Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.747.523 -1.737.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.414.694 -10.924.470İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-183.813 -92.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri835.088 547.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -3.918.531 -1.825.335Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.107Alınan Temettüler60.581 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.208.019 -9.555.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.237.613 2.949.942Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 27.350.778 19.973.368Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -23.939.399 -13.924.738Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -465.143 -194.607Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-11.100.124 -481.555Ödenen Temettüler-1.263.358 -1.623.879Ödenen Faiz-1.987.731 -1.251.043Alınan Faiz233.567 452.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.066.203 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.275.383 892.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.519.617 7.326.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.244.234 8.218.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ144.718.159 84.598.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 156.962.393 92.817.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ser Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.272.570 -9.272.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.806 688.433 638.458 -15.263 2.113.184 3.420.006 2.879.391 6.299.397Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.623.879 -1.623.879Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 0 9.286 -283.527 3.861.902 -1.756.867 373.833 523.765 41.417.383 2.113.184 49.762.145 42.984.425 92.746.570Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.192.711 -15.192.711 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.337 2.163.249 -981.139 2.797.676 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.906.920 -1.906.920Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-365.733 -365.733 -700.470 -1.066.203Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -677.376 10.625.926