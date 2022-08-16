***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-621.000 -77.197 -506.397 -63.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-733.034 -91.499 -588.295 -72.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-66.241 -3.831 -65.955 -5.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-66.241 -3.831 -65.955 -5.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler178.275 18.133 147.853 14.558Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi178.275 18.133 147.853 14.558Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.448.649 3.080.026 5.817.723 45.421Yabancı Para Çevrim Farkları7.047.830 2.449.021 2.744.386 981.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.313.320 -110.439 -446.906 169.915Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.163.361 1.660.692 5.034.997 -1.103.619Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.213.388 -895.697 -28.926 -395.219Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar660.173 21.512 387.043 56.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.522.647 -45.063 -1.872.871 336.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.874.520 40.711 -330.303 -36.054Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-984.618 -309.699 -1.609.886 248.678Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi336.491 223.925 67.318 123.829DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.827.649 3.002.829 5.311.326 -17.949TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.746.780 12.258.616 31.903.969 5.959.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.145.078 5.688.961 13.937.828 2.809.570Ana Ortaklık Payları28.601.702 6.569.655 17.966.141 3.149.649Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.595.041 93.849.314Finansal Yatırımlar5 16.524.503 14.482.812Ticari Alacaklar7 74.800.883 46.979.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.121.284 3.073.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 69.679.599 43.905.629Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 313.384.197 229.362.141Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı118.002.714 103.245.309Diğer Alacaklar16 10.605.571 6.585.219Türev Araçlar8.152.617 16.780.484Stoklar9 84.615.152 46.258.445Diğer Dönen Varlıklar17 65.781.911 48.396.237ARA TOPLAM817.462.589 605.939.276Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35.320 35.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR817.497.909 605.974.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 176.417.081 118.154.933Ticari Alacaklar7 1.216.933 775.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.216.933 775.733Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 219.292.760 187.381.146Türev Araçlar13.251.095 8.827.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 13.651.888 12.135.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller363.071 369.009Maddi Duran Varlıklar10 59.902.186 51.167.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.558.830 18.442.530Şerefiye6.257.257 5.581.511Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 15.301.573 12.861.019Ertelenmiş Vergi Varlığı14 18.414.322 13.056.562Diğer Duran Varlıklar17 4.409.168 4.268.289TOPLAM DURAN VARLIKLAR528.477.334 414.578.711TOPLAM VARLIKLAR1.345.975.243 1.020.553.307KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 70.396.052 61.806.242Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 121.205.243 61.704.287Ticari Borçlar7 127.008.873 71.588.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 5.235.095 2.689.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 121.773.778 68.898.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 588.353.708 445.328.125Diğer Borçlar16 9.143.666 4.778.397Türev Araçlar10.776.512 12.944.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 673.098 2.565.179Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.073.083 3.698.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 67.439.106 45.263.866ARA TOPLAM1.001.069.341 709.676.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.001.069.341 709.676.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 152.686.557 162.779.111Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar13 4.223.669 5.845.587Türev Araçlar8.833.232 9.158.164Uzun Vadeli Karşılıklar9.300.347 7.348.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.381.445 4.899.279Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.918.902 2.449.355Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.553.174 2.606.687Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.887.713 189.771.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.181.957.054 899.448.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.772.203 63.641.104Ödenmiş Sermaye18 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları18 967.288 967.288Geri Alınmış Paylar (-)18 -19.066 -19.066Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -1.094.870 -620.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 15.482.967 5.634.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 682.998 538.386Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları59.045.820 39.401.808Net Dönem Karı veya Zararı22.161.882 15.192.711Kontrol Gücü Olmayan Paylar64.245.986 57.463.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR164.018.189 121.105.062TOPLAM KAYNAKLAR1.345.975.243 1.020.553.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat322.355.294 102.517.619 197.583.466 59.216.018Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı63.522.815 29.442.016 36.189.596 15.438.618TOPLAM HASILAT3 385.878.109 131.959.635 233.773.062 74.654.636Satışların Maliyeti-272.243.424 -85.076.769 -165.461.207 -49.684.491Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-25.734.812 -17.769.574 -13.687.048 -9.641.180TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.111.870 17.440.850 32.122.259 9.531.527FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.788.003 11.672.442 22.502.548 5.797.438BRÜT KAR (ZARAR)87.899.873 29.113.292 54.624.807 15.328.965Genel Yönetim Giderleri-13.455.413 -7.200.929 -7.192.596 -3.755.008Pazarlama Giderleri-15.015.305 -6.332.001 -8.786.401 -3.387.553Araştırma ve Geliştirme Giderleri-445.770 -252.288 -237.358 -131.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.480.817 3.429.432 4.811.662 1.521.476Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -18.375.295 -7.340.745 -11.524.462 -2.347.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 4.526.525 1.938.404 2.584.094 953.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3 53.615.432 13.355.165 34.279.746 8.181.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 735.967 152.120 180.423 35.854Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -26.509 -21.833 -3.288 -14.753FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.324.890 13.485.452 34.456.881 8.202.523Finansman Gelirleri21 15.276.169 10.609.208 7.802.621 4.159.637Finansman Giderleri21 -24.192.017 -13.980.474 -12.194.845 -5.994.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 45.409.042 10.114.186 30.064.657 6.367.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.489.911 -858.399 -3.472.014 -390.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.507.550 -1.005.289 -2.213.558 -473.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 7.017.639 146.890 -1.258.456 83.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168DÖNEM KARI (ZARARI)38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.757.249 3.944.374 11.143.873 2.778.939Ana Ortaklık Payları3 22.161.882 5.311.413 15.448.770 3.198.229Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 26 8,74200000 2,09400000 6,09400000 1,26100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.977.459 17.766.751Dönem Karı (Zararı)38.919.131 9.255.787Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.732.836 10.034.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 3.720.754 2.340.549Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27 5.630.415 1.962.697Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 3.467.939 1.199.184Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler20 -86.973 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.707.243 -1.841.946Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.973.116 7.047.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.054.020 511.588Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -249.243 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.303.263 511.588Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -4.526.525 -1.938.404Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.489.911 858.399Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -282.578 -107.887Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 2.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27 3.783.899 -1.399.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.435.866 17.890.725Alınan Temettüler6 3.816.273 1.965.411Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.274.680 -2.089.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.820.858 -19.402.567Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.347.585Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-3.498.262 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-489.909 -126.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.474.948 1.068.996Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3 -10.978.143 -5.440.870Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 2.107Alınan Temettüler20 86.973 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-32.416.465 -11.558.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.775.939 5.009.838Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 56.471.740 49.170.680Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -45.699.267 -37.639.789Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -946.145 -488.007Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.416.924 -1.027.929Ödenen Temettüler-4.552.923 -3.406.975Ödenen Faiz-4.470.881 -2.533.298Alınan Faiz620.929 935.156Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.782.468 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.619.338 3.374.022Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.389.938 12.658.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.770.600 16.032.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ144.718.159 84.598.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 169.488.759 100.631.430Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Transferler-2.270 9.274.840 -9.272.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.348 1.156.388 101.579 35.623 5.311.413 6.569.655 5.688.961 12.258.616Kar Payları-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 0 9.286 -314.069 4.329.857 -2.293.746 424.719 521.495 39.649.779 5.311.413 51.141.920 45.780.773 96.922.693Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062Transferler144.612 15.048.099 -15.192.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-370.736 3.704.762 824.045 2.281.749 22.161.882 28.601.702 24.145.078 52.746.780Kar Payları-2.751.054 -2.751.054 -1.801.869 -4.552.923Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-104.095 1.182.324 505.401 1.349.854 7.346.967 10.280.451 -15.561.181 -5.280.730Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -1.094.870 13.349.763 -2.535.205 4.668.409 682.998 59.045.820 22.161.882 99.772.203 64.245.986 164.018.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055985BIST