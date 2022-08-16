***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
16.08.2022 18:15
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-621.000 -77.197 -506.397 -63.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-733.034 -91.499 -588.295 -72.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-66.241 -3.831 -65.955 -5.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-66.241 -3.831 -65.955 -5.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
178.275 18.133 147.853 14.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
178.275 18.133 147.853 14.558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.448.649 3.080.026 5.817.723 45.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.047.830 2.449.021 2.744.386 981.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.313.320 -110.439 -446.906 169.915
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.163.361 1.660.692 5.034.997 -1.103.619
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.213.388 -895.697 -28.926 -395.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
660.173 21.512 387.043 56.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.522.647 -45.063 -1.872.871 336.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.874.520 40.711 -330.303 -36.054
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-984.618 -309.699 -1.609.886 248.678
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
336.491 223.925 67.318 123.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.827.649 3.002.829 5.311.326 -17.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.746.780 12.258.616 31.903.969 5.959.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.145.078 5.688.961 13.937.828 2.809.570
Ana Ortaklık Payları
28.601.702 6.569.655 17.966.141 3.149.649
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.595.041 93.849.314
Finansal Yatırımlar
5 16.524.503 14.482.812
Ticari Alacaklar
7 74.800.883 46.979.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.121.284 3.073.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.679.599 43.905.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 313.384.197 229.362.141
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
118.002.714 103.245.309
Diğer Alacaklar
16 10.605.571 6.585.219
Türev Araçlar
8.152.617 16.780.484
Stoklar
9 84.615.152 46.258.445
Diğer Dönen Varlıklar
17 65.781.911 48.396.237
ARA TOPLAM
817.462.589 605.939.276
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.320 35.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
817.497.909 605.974.596
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 176.417.081 118.154.933
Ticari Alacaklar
7 1.216.933 775.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.216.933 775.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 219.292.760 187.381.146
Türev Araçlar
13.251.095 8.827.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 13.651.888 12.135.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
363.071 369.009
Maddi Duran Varlıklar
10 59.902.186 51.167.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.558.830 18.442.530
Şerefiye
6.257.257 5.581.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.301.573 12.861.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 18.414.322 13.056.562
Diğer Duran Varlıklar
17 4.409.168 4.268.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
528.477.334 414.578.711
TOPLAM VARLIKLAR
1.345.975.243 1.020.553.307
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 70.396.052 61.806.242
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 121.205.243 61.704.287
Ticari Borçlar
7 127.008.873 71.588.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.235.095 2.689.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 121.773.778 68.898.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 588.353.708 445.328.125
Diğer Borçlar
16 9.143.666 4.778.397
Türev Araçlar
10.776.512 12.944.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 673.098 2.565.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.073.083 3.698.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 67.439.106 45.263.866
ARA TOPLAM
1.001.069.341 709.676.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.001.069.341 709.676.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 152.686.557 162.779.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 4.223.669 5.845.587
Türev Araçlar
8.833.232 9.158.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.300.347 7.348.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.381.445 4.899.279
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.918.902 2.449.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 3.553.174 2.606.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.887.713 189.771.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.957.054 899.448.245
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.772.203 63.641.104
Ödenmiş Sermaye
18 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
18 967.288 967.288
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -19.066 -19.066
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.094.870 -620.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 15.482.967 5.634.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 682.998 538.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.045.820 39.401.808
Net Dönem Karı veya Zararı
22.161.882 15.192.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.245.986 57.463.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.018.189 121.105.062
TOPLAM KAYNAKLAR
1.345.975.243 1.020.553.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
322.355.294 102.517.619 197.583.466 59.216.018
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
63.522.815 29.442.016 36.189.596 15.438.618
TOPLAM HASILAT
3 385.878.109 131.959.635 233.773.062 74.654.636
Satışların Maliyeti
-272.243.424 -85.076.769 -165.461.207 -49.684.491
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-25.734.812 -17.769.574 -13.687.048 -9.641.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.111.870 17.440.850 32.122.259 9.531.527
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.788.003 11.672.442 22.502.548 5.797.438
BRÜT KAR (ZARAR)
87.899.873 29.113.292 54.624.807 15.328.965
Genel Yönetim Giderleri
-13.455.413 -7.200.929 -7.192.596 -3.755.008
Pazarlama Giderleri
-15.015.305 -6.332.001 -8.786.401 -3.387.553
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-445.770 -252.288 -237.358 -131.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.480.817 3.429.432 4.811.662 1.521.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.375.295 -7.340.745 -11.524.462 -2.347.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 4.526.525 1.938.404 2.584.094 953.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 53.615.432 13.355.165 34.279.746 8.181.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 735.967 152.120 180.423 35.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -26.509 -21.833 -3.288 -14.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.324.890 13.485.452 34.456.881 8.202.523
Finansman Gelirleri
21 15.276.169 10.609.208 7.802.621 4.159.637
Finansman Giderleri
21 -24.192.017 -13.980.474 -12.194.845 -5.994.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 45.409.042 10.114.186 30.064.657 6.367.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.489.911 -858.399 -3.472.014 -390.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.507.550 -1.005.289 -2.213.558 -473.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.017.639 146.890 -1.258.456 83.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.919.131 9.255.787 26.592.643 5.977.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.757.249 3.944.374 11.143.873 2.778.939
Ana Ortaklık Payları
3 22.161.882 5.311.413 15.448.770 3.198.229
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 26 8,74200000 2,09400000 6,09400000 1,26100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.977.459 17.766.751
Dönem Karı (Zararı)
38.919.131 9.255.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.732.836 10.034.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 3.720.754 2.340.549
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 5.630.415 1.962.697
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 3.467.939 1.199.184
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -86.973 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.707.243 -1.841.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.973.116 7.047.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.054.020 511.588
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -249.243 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.303.263 511.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.526.525 -1.938.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.489.911 858.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -282.578 -107.887
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 2.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27 3.783.899 -1.399.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.435.866 17.890.725
Alınan Temettüler
6 3.816.273 1.965.411
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.274.680 -2.089.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.820.858 -19.402.567
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.347.585
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-3.498.262 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-489.909 -126.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.474.948 1.068.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -10.978.143 -5.440.870
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 2.107
Alınan Temettüler
20 86.973 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.416.465 -11.558.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.775.939 5.009.838
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 56.471.740 49.170.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -45.699.267 -37.639.789
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -946.145 -488.007
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.416.924 -1.027.929
Ödenen Temettüler
-4.552.923 -3.406.975
Ödenen Faiz
-4.470.881 -2.533.298
Alınan Faiz
620.929 935.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.782.468 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.619.338 3.374.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.389.938 12.658.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.770.600 16.032.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
144.718.159 84.598.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 169.488.759 100.631.430
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052
Transferler
-2.270 9.274.840 -9.272.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.348 1.156.388 101.579 35.623 5.311.413 6.569.655 5.688.961 12.258.616
Kar Payları
-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 0 9.286 -314.069 4.329.857 -2.293.746 424.719 521.495 39.649.779 5.311.413 51.141.920 45.780.773 96.922.693
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062
Transferler
144.612 15.048.099 -15.192.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-370.736 3.704.762 824.045 2.281.749 22.161.882 28.601.702 24.145.078 52.746.780
Kar Payları
-2.751.054 -2.751.054 -1.801.869 -4.552.923
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-104.095 1.182.324 505.401 1.349.854 7.346.967 10.280.451 -15.561.181 -5.280.730
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -1.094.870 13.349.763 -2.535.205 4.668.409 682.998 59.045.820 22.161.882 99.772.203 64.245.986 164.018.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055985
BIST