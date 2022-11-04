***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
04.11.2022 18:17
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-761.376 -97.605 -140.376 -20.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-837.941 -107.290 -104.907 -15.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-117.004 -12.220 -50.763 -8.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.569 21.905 15.294 3.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
193.569 21.905 15.294 3.772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.762.925 3.216.762 7.314.276 875.735
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
8.625.960 2.184.234 1.578.130 474.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.030.610 -335.944 1.717.290 -225.505
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.755.628 2.171.934 5.592.267 511.242
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.864.795 -855.055 -651.407 40.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.185.087 172.070 524.914 150.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.969.565 -120.477 -1.446.918 -75.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.298.774 67.701 -424.254 26.990
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.156.210 -401.942 -1.171.592 -92.243
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
485.419 213.764 148.928 -10.161
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.001.549 3.119.157 7.173.900 855.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.025.102 19.653.452 40.278.322 8.133.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.895.205 8.846.084 16.750.127 3.896.122
Ana Ortaklık Payları
52.129.897 10.807.368 23.528.195 4.237.713
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 130.039.361 93.849.314
Finansal Yatırımlar
6 19.899.354 14.482.812
Ticari Alacaklar
8 78.233.433 46.979.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.105.523 3.073.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 72.127.910 43.905.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 360.782.408 229.362.141
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
136.504.403 103.245.309
Diğer Alacaklar
17 14.006.105 6.585.219
Türev Araçlar
10.324.049 16.780.484
Stoklar
10 80.605.448 46.258.445
Diğer Dönen Varlıklar
18 78.953.765 48.396.237
ARA TOPLAM
909.348.326 605.939.276
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.320 35.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
909.383.646 605.974.596
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 197.474.851 118.154.933
Ticari Alacaklar
8 1.064.418 775.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.064.418 775.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 217.981.900 187.381.146
Türev Araçlar
14.992.748 8.827.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 16.879.163 12.135.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
360.691 369.009
Maddi Duran Varlıklar
11 66.058.393 51.167.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.285.591 18.442.530
Şerefiye
6.438.961 5.581.511
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.846.630 12.861.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 18.765.906 13.056.562
Diğer Duran Varlıklar
18 5.433.388 4.268.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.297.049 414.578.711
TOPLAM VARLIKLAR
1.470.680.695 1.020.553.307
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 81.984.660 61.806.242
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 126.655.567 61.704.287
Ticari Borçlar
8 113.590.772 71.588.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.473.138 2.689.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 108.117.634 68.898.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 637.301.800 445.328.125
Diğer Borçlar
17 9.081.359 4.778.397
Türev Araçlar
7.583.515 12.944.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.471.073 2.565.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.066.479 3.698.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 74.867.940 45.263.866
ARA TOPLAM
1.065.603.165 709.676.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.065.603.165 709.676.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 165.592.957 162.779.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 4.277.906 5.845.587
Türev Araçlar
9.470.517 9.158.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.822.873 7.348.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.635.590 4.899.279
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.187.283 2.449.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.892.871 2.606.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 7.967.984 2.033.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.025.108 189.771.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.266.628.273 899.448.245
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.376.521 63.641.104
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -19.066 -19.066
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -1.187.531 -620.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 19.290.403 5.634.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 682.998 538.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.074.916 39.401.808
Net Dönem Karı veya Zararı
42.022.329 15.192.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.675.901 57.463.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.052.422 121.105.062
TOPLAM KAYNAKLAR
1.470.680.695 1.020.553.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
535.749.021 176.268.491 213.393.727 73.750.872
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
111.123.216 47.341.300 47.600.401 17.899.284
TOPLAM HASILAT
4 646.872.237 223.609.791 260.994.128 91.650.156
Satışların Maliyeti
-451.290.519 -147.851.792 -179.047.095 -62.775.023
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-44.283.451 -28.463.154 -18.548.639 -10.693.580
TOPLAM MALİYETLER
-495.573.970 -176.314.946 -197.595.734 -73.468.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.458.502 28.416.699 34.346.632 10.975.849
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.839.765 18.878.146 29.051.762 7.205.704
BRÜT KAR (ZARAR)
151.298.267 47.294.845 63.398.394 18.181.553
Genel Yönetim Giderleri
-21.611.591 -11.176.454 -8.156.178 -3.975.525
Pazarlama Giderleri
-22.819.411 -10.141.626 -7.804.106 -3.809.625
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-712.064 -407.562 -266.294 -155.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 12.164.320 5.129.553 3.683.503 1.700.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.218.612 -9.624.566 -9.843.317 -2.283.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 7.460.560 3.302.490 2.934.035 1.364.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 97.561.469 24.376.680 43.946.037 11.021.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.050.249 197.999 314.282 45.879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -34.564 -22.958 -8.055 -1.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.577.154 24.551.721 44.252.264 11.066.269
Finansman Gelirleri
22 23.291.137 13.556.673 8.014.968 2.947.465
Finansman Giderleri
22 -36.148.447 -19.459.517 -11.956.430 -5.479.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 85.719.844 18.648.877 40.310.802 8.534.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.696.291 -2.114.582 -7.206.380 -1.256.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.089.218 -2.558.594 -8.581.668 -1.553.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.392.927 444.012 1.375.288 297.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.001.224 7.117.250 13.243.975 3.172.876
Ana Ortaklık Payları
4 42.022.329 9.417.045 19.860.447 4.105.632
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (Kr) 27 16,57700000 3,71400000 7,83400000 1,61900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.485.456 32.173.516
Dönem Karı (Zararı)
72.023.553 16.534.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.063.490 9.507.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 5.904.953 3.689.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 8.411.442 2.985.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 4.005.216 1.669.865
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 -89.621 -8.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.151.209 -4.026.656
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.352.400 4.830.792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.721.986 1.672.082
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -470.107 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.192.093 1.672.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.460.560 -3.302.490
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.696.291 2.114.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -327.408 -119.853
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 2.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 -20.662.013 6.830.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.425.030 32.872.883
Alınan Temettüler
7 4.019.580 1.965.411
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.959.154 -2.664.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.263.614 -29.842.449
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 1.352.972 -2.489.816
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-3.498.298 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-547.482 -183.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.092.264 1.532.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -17.335.970 -8.256.818
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 2.107
Alınan Temettüler
21 89.621 8.967
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.416.721 -20.456.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.727.881 -2.060.892
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -12.687
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 82.877.211 48.060.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -61.687.348 -40.246.913
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.637.502 -782.876
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.877.548 -1.917.348
Ödenen Temettüler
-4.788.867 -3.406.975
Ödenen Faiz
-7.269.687 -4.173.920
Alınan Faiz
1.538.562 1.274.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.882.702 -855.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.493.961 270.175
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
38.424.379 13.112.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.918.340 13.382.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
144.718.159 84.598.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 191.636.499 97.981.137
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052
Transferler
-2.270 9.274.840 -9.272.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.777 1.177.428 383.984 -117.312 9.417.045 10.807.368 8.846.084 19.653.452
Kar Payları
-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.687 12.687 -12.687 -12.687 -12.687
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
739.000 739.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-157.071 -157.071 -698.327 -855.398
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 -12.687 9.286 -332.498 4.350.897 -2.011.341 271.784 534.182 39.480.021 9.417.045 55.209.875 48.978.569 104.188.444
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062
Transferler
144.612 15.048.099 -15.192.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-462.933 4.744.509 2.721.318 3.104.674 42.022.329 52.129.897 40.895.205 93.025.102
Kar Payları
-2.751.054 -2.751.054 -2.037.813 -4.788.867
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-104.559 1.204.866 530.350 1.349.854 7.376.063 10.356.574 -15.645.449 -5.288.875
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -1.187.531 14.412.052 -612.983 5.491.334 682.998 59.074.916 42.022.329 123.376.521 80.675.901 204.052.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076920
BIST