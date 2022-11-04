***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-761.376 -97.605 -140.376 -20.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-837.941 -107.290 -104.907 -15.791Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-117.004 -12.220 -50.763 -8.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler193.569 21.905 15.294 3.772Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi193.569 21.905 15.294 3.772Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21.762.925 3.216.762 7.314.276 875.735Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları8.625.960 2.184.234 1.578.130 474.212Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.030.610 -335.944 1.717.290 -225.505Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.755.628 2.171.934 5.592.267 511.242Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.864.795 -855.055 -651.407 40.642Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.185.087 172.070 524.914 150.558Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.969.565 -120.477 -1.446.918 -75.414Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.298.774 67.701 -424.254 26.990Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.156.210 -401.942 -1.171.592 -92.243Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi485.419 213.764 148.928 -10.161DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.001.549 3.119.157 7.173.900 855.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.025.102 19.653.452 40.278.322 8.133.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40.895.205 8.846.084 16.750.127 3.896.122Ana Ortaklık Payları52.129.897 10.807.368 23.528.195 4.237.713Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 130.039.361 93.849.314Finansal Yatırımlar6 19.899.354 14.482.812Ticari Alacaklar8 78.233.433 46.979.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.105.523 3.073.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 72.127.910 43.905.629Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 360.782.408 229.362.141Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı136.504.403 103.245.309Diğer Alacaklar17 14.006.105 6.585.219Türev Araçlar10.324.049 16.780.484Stoklar10 80.605.448 46.258.445Diğer Dönen Varlıklar18 78.953.765 48.396.237ARA TOPLAM909.348.326 605.939.276Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35.320 35.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR909.383.646 605.974.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 197.474.851 118.154.933Ticari Alacaklar8 1.064.418 775.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.064.418 775.733Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 217.981.900 187.381.146Türev Araçlar14.992.748 8.827.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 16.879.163 12.135.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller360.691 369.009Maddi Duran Varlıklar11 66.058.393 51.167.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.285.591 18.442.530Şerefiye6.438.961 5.581.511Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 15.846.630 12.861.019Ertelenmiş Vergi Varlığı15 18.765.906 13.056.562Diğer Duran Varlıklar18 5.433.388 4.268.289TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.297.049 414.578.711TOPLAM VARLIKLAR1.470.680.695 1.020.553.307KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 81.984.660 61.806.242Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 126.655.567 61.704.287Ticari Borçlar8 113.590.772 71.588.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.473.138 2.689.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 108.117.634 68.898.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 637.301.800 445.328.125Diğer Borçlar17 9.081.359 4.778.397Türev Araçlar7.583.515 12.944.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 8.471.073 2.565.179Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.066.479 3.698.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 74.867.940 45.263.866ARA TOPLAM1.065.603.165 709.676.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.065.603.165 709.676.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 165.592.957 162.779.111Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 4.277.906 5.845.587Türev Araçlar9.470.517 9.158.164Uzun Vadeli Karşılıklar9.822.873 7.348.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.635.590 4.899.279Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.187.283 2.449.355Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 3.892.871 2.606.687Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 7.967.984 2.033.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.025.108 189.771.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.266.628.273 899.448.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.376.521 63.641.104Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Geri Alınmış Paylar (-)19 -19.066 -19.066Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -1.187.531 -620.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 19.290.403 5.634.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 682.998 538.386Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları59.074.916 39.401.808Net Dönem Karı veya Zararı42.022.329 15.192.711Kontrol Gücü Olmayan Paylar80.675.901 57.463.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR204.052.422 121.105.062TOPLAM KAYNAKLAR1.470.680.695 1.020.553.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat535.749.021 176.268.491 213.393.727 73.750.872Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı111.123.216 47.341.300 47.600.401 17.899.284TOPLAM HASILAT4 646.872.237 223.609.791 260.994.128 91.650.156Satışların Maliyeti-451.290.519 -147.851.792 -179.047.095 -62.775.023Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-44.283.451 -28.463.154 -18.548.639 -10.693.580TOPLAM MALİYETLER-495.573.970 -176.314.946 -197.595.734 -73.468.603TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.458.502 28.416.699 34.346.632 10.975.849FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.839.765 18.878.146 29.051.762 7.205.704BRÜT KAR (ZARAR)151.298.267 47.294.845 63.398.394 18.181.553Genel Yönetim Giderleri-21.611.591 -11.176.454 -8.156.178 -3.975.525Pazarlama Giderleri-22.819.411 -10.141.626 -7.804.106 -3.809.625Araştırma ve Geliştirme Giderleri-712.064 -407.562 -266.294 -155.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 12.164.320 5.129.553 3.683.503 1.700.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -28.218.612 -9.624.566 -9.843.317 -2.283.821Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 7.460.560 3.302.490 2.934.035 1.364.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 97.561.469 24.376.680 43.946.037 11.021.515Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.050.249 197.999 314.282 45.879Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -34.564 -22.958 -8.055 -1.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.577.154 24.551.721 44.252.264 11.066.269Finansman Gelirleri22 23.291.137 13.556.673 8.014.968 2.947.465Finansman Giderleri22 -36.148.447 -19.459.517 -11.956.430 -5.479.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 85.719.844 18.648.877 40.310.802 8.534.691Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.696.291 -2.114.582 -7.206.380 -1.256.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri-22.089.218 -2.558.594 -8.581.668 -1.553.305Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.392.927 444.012 1.375.288 297.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508DÖNEM KARI (ZARARI)72.023.553 16.534.295 33.104.422 7.278.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.001.224 7.117.250 13.243.975 3.172.876Ana Ortaklık Payları4 42.022.329 9.417.045 19.860.447 4.105.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 27 16,57700000 3,71400000 7,83400000 1,61900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.485.456 32.173.516Dönem Karı (Zararı)72.023.553 16.534.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.063.490 9.507.914Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 5.904.953 3.689.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 8.411.442 2.985.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 4.005.216 1.669.865Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler21 -89.621 -8.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-26.151.209 -4.026.656Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.352.400 4.830.792Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.721.986 1.672.082Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -470.107 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.192.093 1.672.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -7.460.560 -3.302.490Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.696.291 2.114.582Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -327.408 -119.853Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 0 2.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 -20.662.013 6.830.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.425.030 32.872.883Alınan Temettüler7 4.019.580 1.965.411Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.959.154 -2.664.778YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.263.614 -29.842.449Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 1.352.972 -2.489.816Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-3.498.298 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-547.482 -183.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.092.264 1.532.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -17.335.970 -8.256.818Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 2.107Alınan Temettüler21 89.621 8.967Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42.416.721 -20.456.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.727.881 -2.060.892İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -12.687İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 82.877.211 48.060.475Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -61.687.348 -40.246.913Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -1.637.502 -782.876Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.877.548 -1.917.348Ödenen Temettüler-4.788.867 -3.406.975Ödenen Faiz-7.269.687 -4.173.920Alınan Faiz1.538.562 1.274.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.882.702 -855.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.493.961 270.175Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi38.424.379 13.112.186NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.918.340 13.382.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ144.718.159 84.598.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 191.636.499 97.981.137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 0 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052Transferler-2.270 9.274.840 -9.272.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.777 1.177.428 383.984 -117.312 9.417.045 10.807.368 8.846.084 19.653.452Kar Payları-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.687 12.687 -12.687 -12.687 -12.687Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması739.000 739.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-157.071 -157.071 -698.327 -855.398Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 -12.687 9.286 -332.498 4.350.897 -2.011.341 271.784 534.182 39.480.021 9.417.045 55.209.875 48.978.569 104.188.444Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -620.039 8.462.677 -3.864.651 1.036.806 538.386 39.401.808 15.192.711 63.641.104 57.463.958 121.105.062Transferler144.612 15.048.099 -15.192.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-462.933 4.744.509 2.721.318 3.104.674 42.022.329 52.129.897 40.895.205 93.025.102Kar Payları-2.751.054 -2.751.054 -2.037.813 -4.788.867Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-104.559 1.204.866 530.350 1.349.854 7.376.063 10.356.574 -15.645.449 -5.288.875Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 -19.066 9.286 -1.187.531 14.412.052 -612.983 5.491.334 682.998 59.074.916 42.022.329 123.376.521 80.675.901 204.052.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076920BIST