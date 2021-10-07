***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTürkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, yatırım süresi dahil 40(kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesiİhaleyi Açan TarafT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıBağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş'nin (Tek-Art) 7 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi07/10/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/10/2021İhale SonucuBağlı ortaklığımız Tek-Art tarafından verilen teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.İhale Bedeli2.531 milyon TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısımİhaleye bağlı ortaklığımız Tek-Art tek başına katılmış olup, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme'ye İhale Şartnamesi'nin 16. maddesine uygun olarak kurulacak olan yeni anonim şirket taraf olacaktır.Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 1,4 (31.12.2020 finansal tablolarına göre)AçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu İhale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayına tabidir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968009BIST