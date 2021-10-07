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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.10.2021 15:57



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, yatırım süresi dahil 40(kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş'nin (Tek-Art) 7 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/10/2021
İhale Sonucu
Bağlı ortaklığımız Tek-Art tarafından verilen teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.
İhale Bedeli
2.531 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
İhaleye bağlı ortaklığımız Tek-Art tek başına katılmış olup, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme'ye İhale Şartnamesi'nin 16. maddesine uygun olarak kurulacak olan yeni anonim şirket taraf olacaktır.
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 1,4 (31.12.2020 finansal tablolarına göre)
Açıklamalar

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında  gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.  Söz konusu İhale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayına tabidir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968009


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OZBAL 16,61 44.778.080 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.028.339 % 10,00  
MERIT 17,42 5.284.146 % 9,97  
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