***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.11.2021 13:32
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, yatırım süresi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art) 7 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/10/2021
İhale Sonucu
Bağlı ortaklığımız Tek-Art tarafından verilen teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.
İhale Bedeli
2.531 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
İhaleye bağlı ortaklığımız Tek-Art tek başına katılmış olup, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşmeye İhale Şartnamesinin 16. maddesine uygun olarak kurulacak olan yeni anonim şirket taraf olacaktır.
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 1,4 (31.12.2020 finansal tablolara göre)
Açıklamalar
07.10.2021 tarihli özel durum açıklaması ile, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği, ihale sonucunun kesinleşmesinin ise Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayına tabi olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.11.2021 tarih ve 4771 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ihale kararının onaylandığı anlaşılmaktadır. Resmi tebligatın tarafımıza ulaşması sonrasında, süreç ile ilgili önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977335
BIST