***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 Peşin 0,4120000 41,2 0 0,4120000 41,2B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 Peşin 0,4120000 41,2 15 0,3502000 35,02Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.04.2020 08.04.2020 07.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 0 0B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 5 Mart 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'ncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 6 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 1 KH 2019 kar dağıtım tablosu.pdfEK: 2 Ek 2 KH 2019 Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.535.898.0502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 507.179.610Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.547.223.000 2.149.775.270,414. Vergiler ( - ) 374.061.000 87.436.343,465. Net Dönem Kârı 4.391.159.000 2.062.338.926,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.391.159.000 2.062.338.926,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.391.159.000 2.062.338.926,959. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.630.398 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.402.789.398 2.062.338.926,9511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 220.139.469,9 126.794.902,5* Nakit 220.139.469,9 126.794.902,5* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 11.500.000 11.500.000* Çalışanlara 11.500.000 11.500.000* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 127.930.922,93 127.930.922,9315. Ortaklara İkinci Kâr Payı 824.650.526,7 917.995.094,116. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.206.938.080,47 878.118.007,4220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 279.654.649,99 0 6,37 0,412 0,412B Grubu 679.014.425,19 0 15,46 0,3502 0,3502TOPLAM 958.669.075,18 0 21,83Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824681BIST