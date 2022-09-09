***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
09.09.2022 18:21
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? EVET
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 17,75
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 814.911.355
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 959.060.773
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET 3 - İlgili maddede faaliyet konusu sınırlanmaksızın çeşitli şirketlere ortak olunabileceği belirtildiğinden soru evet olarak cevaplanmıştır.
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET Yapı Kredi Bankası, Divan gibi bazı bağlı ortaklıklarımızın esas sözleşmelerinde bu nitelikte faaliyetlere atıf bulunmaktadır.
2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? EVET 19
2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 63.522.815
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 63.522.815
B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.480.817
2) Finansman Gelirleri 15.276.169
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 735.967
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 4.526.525
TOPLAM 29.019.478
C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.)
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 16.634.780
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.145.506
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 51.472
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 61.871
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 18.893.629
Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Gelirlere İlişkin Ek Bilgi - Koç Holding konsolide gelirleri içinde, muhtelif bağlı ortaklıklarımızın faaliyetleri kapsamında içki ve tütün ürünleri satışı yapıldığından ayrıca otel işletmeciliği, eğlence ve organizasyon faaliyetleri yürütüldüğünden 3A numaralı bölümde belirtilen nitelikte sayılabilecek gelirler bulunmakla birlikte, bu gelirlerin tutarları konsolide büyüklüklerimiz içerisinde çok düşük olduğu gibi, söz konusu gelirler veri tabanımızda ayrıca takip edilmemektedir. Ayrıca, Koç Holding'in, Yapı Kredi Bankası'nı konsolide etmesi ve buna bağlı olarak katılım finans ilkelerine aykırı nitelikte faizli faaliyetlerinin yoğun olması sebebiyle belirtilen endeks katılım kriterlerini sağlaması mümkün olmadığından, minimal tutarda olan ve veri tabanımızda halihazırda mevcut olmayan bağlı ortaklıklarımızın bu gelirleri yukarıda 3A numaralı bölümdeki tablolarda ayrıca belirtilmemiştir. 3A numaralı bölümdeki ilgili tablonun altında açıklama alanı bulunmaması nedeniyle söz konusu bilgiler burada belirtilmiştir.
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 385.878.109
2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.480.817
3) Finansman Gelirleri 15.276.169
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 735.967
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 4.526.525
TOPLAM 414.897.587
4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 125.595.041
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 192.941.584
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 21.403.712
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 532.676.957
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.651.888
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0
TOPLAM 886.269.182
F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 173.343
2) Kasa 16.907.159
3) Vadesiz mevduat hesapları 45.885.110
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0
5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 0
6) Kredi kartı alacakları 456.410
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 7.935.805
TOPLAM 71.357.827
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama İlgili tutar bloke mevduatları içermektedir.
G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL)
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 1.345.975.243
5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.396.052
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.205.243
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.686.557
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 19.609.744
5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 592.577.377
6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 9.143.666
TOPLAM 965.618.639
I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 4.408.193
2) Katılım bankalarından alınmış krediler 2.149.673
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 6.557.866
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062106
BIST