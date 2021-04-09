***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 19:58
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, bugün yapılan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK tadil tasari_TR.pdf
EK: 2 EK tadil tasari_EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926396
BIST