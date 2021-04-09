***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, bugün yapılan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK tadil tasari_TR.pdfEK: 2 EK tadil tasari_EN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926396BIST