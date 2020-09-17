***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) tarafından, Türkiye'nin uzun vadeli ülke kredi notu negatif görünüm ile B1'den B2'ye, yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı ise B1'den B2'ye indirilmiştir. Moody's tarafından, Şirketimizin kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu B2 olarak revize edilmiş, görünümü ise negatif olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875524BIST