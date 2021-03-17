***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.03.2021 09:04
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, Şirketimizin uzun vadeli kredi notunun "BB-", kısa vadeli kredi notunun "B" ve görünümünün durağan olarak teyit edildiği güncel rapor yayınlanmıştır.
S&P raporunda, kredi göstergelerinin daha yüksek bir derecelendirme notuna işaret etmesine rağmen, Şirketin kredi notunun ülkenin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesi ile sınırlı olduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918575
BIST
10:351.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:357,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:358,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:35418,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 418,94
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:35
|TRILC
|23,56
|157.572.531
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|193.303.559
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|DOAS
|37,68
|117.979.054
|% 8,28
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,92
|3.578.228
|% -7,89
|
|ACSEL
|23,48
|3.977.888
|% -6,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|KARSN
|4,45
|247.152.625
|% 4,22
|
|FROTO
|229,20
|193.303.559
|% 9,98
|
|OTKAR
|449,00
|191.122.577
|% 2,25
|
|SISE
|7,85
|171.572.907
|% 0,51
|
|TRILC
|23,56
|157.572.531
|% 9,99
|
|EKGYO
|2,24
|128.157.070
|% -0,44
|
|KARSN
|4,45
|247.152.625
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,19
|108.777.559
|% 1,21
|
|SISE
|7,85
|171.572.907
|% 0,51
|
|BJKAS
|5,90
|123.734.325
|% 6,50
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5066
|7,5126
|% 0,37
|
|Euro
|8,9340
|8,9418
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4195
|10,4717
|% 0,46
|
|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9975
|2,0076
|% 0,35
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|