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***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.03.2021 09:04



***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, Şirketimizin uzun vadeli kredi notunun "BB-", kısa vadeli kredi notunun "B" ve görünümünün durağan olarak teyit edildiği güncel rapor yayınlanmıştır.
S&P raporunda, kredi göstergelerinin daha yüksek bir derecelendirme notuna işaret etmesine rağmen, Şirketin kredi notunun ülkenin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesi ile sınırlı olduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918575


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Altın Gr. 419 420 2,67  
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Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,95 25,99 0,02  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,02  
B. Petrol 68,73 68,73 0,34  
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