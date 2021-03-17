***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, Şirketimizin uzun vadeli kredi notunun "BB-", kısa vadeli kredi notunun "B" ve görünümünün durağan olarak teyit edildiği güncel rapor yayınlanmıştır.S&P raporunda, kredi göstergelerinin daha yüksek bir derecelendirme notuna işaret etmesine rağmen, Şirketin kredi notunun ülkenin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesi ile sınırlı olduğu vurgulanmaktadır.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918575BIST