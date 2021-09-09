***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.09.2021 21:56
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B2", görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963062
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4495
En Düşük
8,4328
18:0510,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0110
En Düşük
9,9775
18:05488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,24
|Açılış
|: 488,36
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
488,91
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4421
|8,4438
|% 0,07
|
|Euro
|9,9976
|10,0059
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6581
|11,7166
|% 0,14
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,40
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|71,86
|71,86
|0,41
|