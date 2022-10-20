***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, 30 Eylül 2022'de Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notu ile "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin "B+"dan "B"ye düşürülmesini takiben, Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "B" ve görünümü "durağan" olarak revize edilmiş, kısa vadeli kredi notu "B" olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073196BIST