***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2022 19:31
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, 30 Eylül 2022'de Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notu ile "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin "B+"dan "B"ye düşürülmesini takiben, Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "B" ve görünümü "durağan" olarak revize edilmiş, kısa vadeli kredi notu "B" olarak korunmuştur.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073196
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05978,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,11
|Açılış
|: 978,67
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5917
|18,5940
|% -0,01
|
|Euro
|18,2362
|18,2650
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,8706
|20,9753
|% 0,53
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,94
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.661
|6.751
|38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.301
|19,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,24
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|0,20
|