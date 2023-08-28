***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.08.2023 18:59
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B3", görünümünü durağan olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190017
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0164
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0529,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,4375
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,0501
En Düşük
28,2950
18:051.636,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.636,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3834
|26,5499
|% 0,06
|
|Euro
|28,3174
|29,0501
|% 1,53
|
|Sterlin
|33,3483
|33,5156
|% 0,24
|
|Frank
|29,9166
|30,0968
|% 0,07
|
|Riyal
|7,0572
|7,0926
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.638
|1.638
|4,62
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.958
|11.087
|-14,00
|
|Yarım
|5.496
|5.565
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.782
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,70
|20,72
|0,05
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
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17:58
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