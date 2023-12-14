***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, 30 Kasım 2023'de Türkiye'nin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin "B"den "B+"ya yükseltilmesini ve "durağan" olan görünümünün "pozitif"e çevrilmesini takiben, Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "BB-"ye yükseltilmiş ve görünümü "pozitif" olarak revize edilmiş, kısa vadeli kredi notu ise "B" olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225949BIST