***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2023 18:52
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, 30 Kasım 2023'de Türkiye'nin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin "B"den "B+"ya yükseltilmesini ve "durağan" olan görünümünün "pozitif"e çevrilmesini takiben, Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "BB-"ye yükseltilmiş ve görünümü "pozitif" olarak revize edilmiş, kısa vadeli kredi notu ise "B" olarak korunmuştur.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225949
BIST
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18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,3642
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.895,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9504
|28,9588
|% -0,06
|
|Euro
|31,8899
|31,9143
|% 1,15
|
|Sterlin
|36,9163
|37,1015
|% 1,21
|
|Frank
|33,3863
|33,5875
|% 0,83
|
|Riyal
|7,6983
|7,7369
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|965,24
|967,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,18
|1.115,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
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17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
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17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem