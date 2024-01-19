***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service tarafından, Türkiye'nin yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanının B3'den B2'ye yükseltilmesini ve ülke görünümünün pozitife çevrilmesini takiben, Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "B3"ten "B2"ye yükseltilmiş, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çevrilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241763BIST