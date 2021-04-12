***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Cem M. Kozlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Emily K. Rafferty Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Cem M. Kozlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İpek Kıraç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet Ashaboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Peter Martyr Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Caroline N. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Emily K. Rafferty Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Ali Y. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Semahat S. Arsel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Rahmi M. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ömer M. Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ali Y. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi İpek Kıraç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926984BIST