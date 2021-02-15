***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 18:54
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909746
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0678
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0683
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,74
|Açılış
|: 407,32
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9598
|6,9679
|% -0,96
|
|Euro
|8,4494
|8,4577
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,60
|
|Frank
|7,7907
|7,8376
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,61
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,63
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında